Berlin

Für die Fans von Mariah Carey beginnt Weihnachten in diesem Jahr schon ein paar Wochen früher: Der US-Superstar gibt auf der „All I Want For Christmas Is You“-Europatour ein Konzert in der deutschen Hauptstadt. Der gleichnamige Song gehört mittlerweile zu den Klassikern unter den modernen Weihnachtsliedern.

Die 48-jährige Popdiva sang “All I Want For Christmas Is You“ kürzlich mit ihren siebenjährigen Zwillingen Monroe und Morroccan im Auto. Der Clip wurde zu einem Klickhit im Internet. Und verursachte auch Unmut. „Sicherheitsgurte!“ twitterte ein Fan. „All I want for christmas is those children in seatbelts“, ein anderer. Weder der Popstar noch seine Kinder waren in dem sichtbar im Straßenverkehr sich bewegenden Auto angeschnallt.

Maria Careys Album „Merry Christmas“ gehört mit 14 Millionen verkauften Platten zu einem der erfolgreichsten internationalen Weihnachtsalben. Neben dem Soundtrack für die Festtage singt die Diva auf ihrer Tour auch weitere Hits ihrer Karriere. Das Berliner Konzert ist am 5. Dezember in der Mercedes-Benz-Arena.

Von RND/dpa