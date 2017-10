Marius Müller-Westernhagen rockt die Tui-Arena

"Ich muss kein Rock'n'Roll Star sein / Aber geiler is' schon", spielt Marius Müller-Westernhagen gleich zu Beginn in akustischer Version vor 10.000 Zuschauern in der ausverkauften Tui-Arena. Wenig wurde Westernhagen in den vergangenen Jahren wahrgenommen. Dann kam das Angebot eines MTV-Unplugged-Konzerts.