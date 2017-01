Max Mutzke mit vielseitigem Programm im Musikzentrum

Hannover. Ziemlich genau ein Jahr ist es her, dass Max Mutzke mit der NDR Radiophilharmonie unter der Leitung von Enrique Ugarte im Großen Sendesaal sein Album "Experience" aufgenommen hat. Ein Ritterschlag für einen Musiker, von 80 Profimusikern begleitet zu werden. Nun tourt Max Mutzke wieder: Am Freitagabend hat er im Musikzentrum gesungen.

Mit einem vielseitigem Programm war Max Mutzke am Freitag im Musikzentrum. Zur Bildergalerie

Schon der Support Act Daniel Docherty ist uneingeschränkt empfehlenswert. Der schottische Sänger schafft allein mit seiner Stimme eine geballte Klangintensität, gepaart mit einem virtuosen Fingerpicking auf seiner Gitarre. Mit seinem einfühlsamen Gesang erinnert er an kanadische Sänger wie Ray LaMontagne oder The Tallest Man On Earth - den sollte man also im Blick behalten.

Max Mutzke hat sich daneben aber noch weitere Unterstützung aus Holland mitgebracht: Mit Monopunk, besetzt mit Dany Samar (Bass), Tobias Held (Schlagzeug) und Maik Schott (Klavier/Keybord) wird er auf dieser Tour von einer Jazz-Band begleitet, die seine Vielfältigleit instrumental unaufdringlich begleiten kann.

Er startet allerdings mit einem poppig unbeeindruckenden "Holding On", presst den Refrain heraus, ohne dass da etwas an Gefühl vermittelt wird. Es folgt das funkige "Ohne Dich" und beim souligen Hit "Marie" scheint er sich dann endlich eingegroovt zu haben.

Als Günstling von Stefan Raab ist er vor zwölf Jahren zum Eurovision Song Contest geschickt wurden, mit seinen für ihn damals typischen geschlossenen Augen sang er "Can't Wait Until Tonight" mit soviel Gefühl und Dringlichkeit, dass er prompt den 8. Platz belegte - kein schlechtes Ergebnis im Vergleich vergangener Jahre. Bei den Charts schaffte er sogar den Direkteinstieg auf Platz 1.

Seitdem ist es allerdings ruhiger geworden um ihn: Er hat eine feste Fangemeinde, seine Tour ist vielerorts ausverkauft, so auch in Hannover. Seine Augen sind längst geöffnet, er ist routiniert in Bühnenauftritten und Interaktionen mit Musikern und Publikum.

Und er glänzt dann sehr plötzlich mit einer erstaunlich frischen, funkigen Version seines Hits "Just can't wait until tonight" - das klingt keineswegs mehr schmachtend, vielmehr sogar rauchig und schrammelig und sehr, sehr gut.

Das Publikum dankt es schon nach wenigen Songs mit ordentlich Stimmung. "Was soll ich jetzt noch machen, so ist es doch normalerweise erst am Ende des Abends", sagt Mutzke. Und singt weiter und weiter.

Es folgt eine ganze Bandbreite seines Repertoires: "Die Welt hinter Glas", "IOU", "Empire State of Mind" (feat. Alicia Keys). Der sonst manchmal gehörte Vorwurf der Profillosigkeit (oder aber: Wandlungsfähigkeit) hält hier kaum stand, Funk, Soul, Jazz und ein bisschen Pop grenzen ihn klar ein.

Die Professionalität der Musiker steht den Gänsehaut-Momenten zwar bisweilen im Weg. Aber der eindringlichen, kehlig-souligen Stimme des 35-Jährigen lässt sich auch so sehr gut zuhören.