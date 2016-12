Hannover. Der Name der diesjährigen Weihnachtstour "Weihnachtsprogramm für euch" von Maybebop ist Programm. Über die Liedauswahl ihrer Konzerte haben Oliver Gies, Jan Bürger, Sebastian Schröder und Lukas Teske von Maybebop ihre Fans entscheiden lassen. Im Internet konnten sie sich per Voting an der Liedauswahl beteiligen. Die Nähe zu ihren Fans ist ihnen wichtig. Die Zuschauer sollen mitsingen – das tun sie auch. Und das klappt sogar ganz gut: Aufgeteilt in Bass, Sopran, Alt und Tenor wird das Publikum zum Chorensemble, dirigiert von Bariton Oliver Gies und schmettert "Josef hilf mir wiegen".

Am Freitagabend sang die Band Maybebop im Theater am Aegi. Es war das erste von insgesamt drei aufeinanderfolgenden Konzerten des A-capella-Quartetts in Hannover an diesem Wochenende. Zur Bildergalerie

Bierernst ist das nicht. Besinnlich auch eher wenig. Maybebop singen über Gold, Weihrauch und Marihuana – statt Myrrhe – in ihrem Arrangement des Klassikers "Mary's Boychild". Dazu reichen sie einen imaginären Joint rum und klingen, als wären sie stoned. Das Publikum lacht und spendiert Szenenapplaus. Konsumkritisch präsentieren sich Maybebop bei dem Lied "Umtauschen". Dort ironisieren sie den Umtauschwahn nach Weihnachten. Maybebop kommen an. Die nächsten beiden Konzerte der Tour sind evenfalls ausverkauft.

Von Kira von der Brelie