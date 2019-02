Zu viele Krimis in ARD und ZDF verzerren den Wettbewerb und beeinträchtigen die Medienvielfalt. Das findetSiegfried Schneider, Präsident der Bayerischen Landeszentrale für Neue Medien (BLM). Die Öffentlich-Rechtlichen sollen „ihren Erfolg weniger an Einschaltquoten und mehr an der Relevanz ihrer Inhalte messen“