Hannover

Die Kult-Band Metallica kommt im Verlauf der „WorldWired Tour“ zwischen Juni und August 2019 nach Deutschland. James Hetfield, Lars Ullrich und Co. werden dabei vier Konzerte in Deutschland geben. Metal-Fans können sich auf Open-Air-Shows in Köln, Berlin, München und Mannheim freuen. Als Special Guests sind Ghost und Bokassa mit von der Partie. Der Vorverkauf startet am 28. September 2018 um zehn Uhr.

Metallica Konzerte in Deutschland

13. Juni 2019: Rheinenergiestadion in Köln

06. Juli 2019: Olympiastadion in Berlin

23. August 2019: Olympiastadion in München

25. August 2019: Maimarktgelände in Mannheim

Metallica sind eine US-amerikanische Metal-Band, die 1981 in Los Angeles gegründet wurde. Die Gruppe gehört zu den erfolgreichsten Bands der Welt und hat bislang mehr als 110 Millionen Alben verkauft. Metallica wurden neunmal mit einem Grammy Award ausgezeichnet.

Neben Slayer, Megadeth und Anthrax zählten Metallica in den 1980er Jahren zu den „großen Vier“ des Thrash Metal und gelten als die einflussreichste Metal-Band dieses Jahrzehnts.

Von RND