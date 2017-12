Konzert von Michael Patrick Kelly verschoben

Hannover. Nach den Auftritten von Berlin und Bremen in den vergangenen Tagenmuss auch das Konzert von Michael Patrick Kelly in Hannover ausfallen. Eigentlich sollte er am Mittwoch, 6. Dezember, im Theater am Aegi auftreten. Auf ärztlichen Rat hat er das Konzert nun verschoben. Es wird am 8. Januar im Theater am Aegi nachgeholt

Michael Patrick Kelly sagte: „Jetzt weiß ich, wie sich ein verletzter Fußballspieler fühlt, der unbedingt aufs Spielfeld will, aber nicht darf.“

Von Ronald Meyer-Arlt