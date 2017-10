Musikalische Beziehungen

Hannover. Heute feiert sich Hannover als Unesco City of Music, doch Mitte des 19. Jahrhunderts war die Residenzstadt an der Leine musikalisch noch nicht auf der Höhe der Zeit. „Eine Luft, die ganz tonstarr geworden ist von dem Walten eines nordischen Phlegmatikers aus der Restaurationszeit“, klagt der Geiger Joseph Joachim kurz nach seinem Dienstantritt in der Hofkapelle 1853 über den zwei Jahre zuvor gestorbenen König Ernst August I. „Die Kluft zwischen dem heftigsten Wollen und dem unmöglichsten Vollbringen gähnt mich verzweifelt an.“ Doch Joachim selbst - österreichisch-ungarisches Wunderkind und umjubelter Violinvirtuose - war von dem jungen, musikbegeisterten Thronerben Georg V. verpflichtet worden, um die „tonstarre Luft“ zum Klingen zu bringen. In seinen 13 Jahren als Konzertmeister wurde das Orchester von 49 auf 75 Musiker vergrößert. Das gerade eröffnete Opernhaus mit eigenem Konzertsaal von 750 Plätzen belebte das Musikleben. Joachim setzte Sinfonien von Beethoven, Mozart und Haydn, Mendelssohn, Schumann und Schubert aufs Programm und begeisterte das Orchester für die Werke - Clara Schumann berichtet etwa anlässlich der ersten Einstudierung einer Sinfonie ihres Mannes, es sei „eine Freude, von Seiten des Orchesters eine Teilnahme zu sehen, wie man sie in Deutschland selten findet“. Und Joseph Joachim lud Musiker von Rang und Namen nach Hannover ein, um mit ihnen zu arbeiten.

Hier in Hannover hatten Joachim und Brahms sich kennengelernt, 22 und 20 Jahre alt, Joachim ein bekannter, weit gereister Virtuose, Brahms ein schüchterner, unbekannter Pianist und Komponist auf seiner ersten Konzertreise. Joachim öffnete Brahms die Türen zur Musikwelt. Er vermittelte den Kontakt zu Robert Schumann, der Brahms mit einem viel gelesenen Zeitungsartikel über Nacht bekannt machte und seinem Verleger in Leipzig empfahl. Und er wurde sein lebenslanger Freund, der Brahms mit Rat und Tat zur Seite stand. Mit Rat unter anderem bei der Komposition des 1. Klavierkonzerts, das sich über vier Jahre von einer Sonate für zwei Klaviere über die Skizze einer Sinfonie bis zum endgültigen großen konzertanten Wurf entwickelte - für sein erstes Werk mit Orchester konnte der junge Komponist Tipps des erfahrenen Orchestermusikers gut brauchen! Und mit Tat, indem er das 1. Klavierkonzert bei der hannoverschen Hofkapelle aufs Programm setzte und am 22. Januar 1859 zusammen mit Brahms am Klavier uraufführte.

Der Kritiker der in Hannover erscheinenden „Zeitung für Norddeutschland“ erkannte in Brahms „einen durchweg gründlich und solide gebildeten Musiker von echtem Schrot und Korn“, war sich jedoch in der Beurteilung der Komposition unsicher: „Unverständlich und unklar, ja sogar trocken und teilweise in hohem Grade ermüdend“ sei ihm das Werk erschienen, doch da die gerade hoch im Kurs stehende Oper „Lohengrin“ von Richard Wagner auf ihn „grade denselben“ Eindruck gemacht habe, wollte er sich kein abschließendes Urteil erlauben.

Brahms’ Konzert irritierte mit seinen sinfonischen Ausmaßen und seiner engen Verschränkung von Klavier- und Orchestersatz. Statt vordergründiger Virtuosität herrschten dramatischer Furor und sensible Innerlichkeit. Der Pianist Lars Vogt (Bild), der das Werk seit 25 Jahren spielt, beschreibt es als „ein Konzert, das sich wegkehrt von jeglicher Virtuosen-Geste, das das Klavier einbindet in eine massive Sinfonie. Diese Art von Power zu Beginn des Konzertes gab es noch nie in einem Klavierkonzert.“

Auch die d-Moll-Sinfonie von César Franck bereitete bei ihrer Uraufführung in Paris 30 Jahre später den Hörern gravierende Schwierigkeiten. Dem Komponistenkollegen Ambroise Thomas rauchte ob der harmonischen Komplexität der Einleitung der Kopf: „Was ist das für eine d-Moll-Sinfonie, bei der das erste Thema im neunten Takt nach des, im zehnten nach ces, im einundzwanzigsten nach fis moduliert?“ Auch Charles Gounod attestierte Franck kompositorisches Unvermögen. Die Zeitgenossen haderten mit Francks Bemühungen um eine neue, sehr persönliche Auslotung der sinfonischen Form, mit seiner Vielfalt an Motiven und seiner komplexen Kontrapunktik. Für jüngere französische Komponisten wie Ernest Chausson, Vincent d’Indy oder Franck-Schüler Claude Debussy sollte jedoch gerade diese Sinfonie mit ihrer weit in die Zukunft weisenden Harmonik eines der einflussreichen Werke ihrer Zeit werden.

Swantje Köhnecke

