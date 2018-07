Hannover



Florence + The Machine: High As Hope. Der barocke Power-Pop von Florence Welch scheut weder Pomp noch Pathos. Auf ihrem vierten Album, geschmackssicher arrangiert mit Gästen wie Sampha, Kamasi Washington und Jamie xx, ist die Londonerin besonders gut, wenn sie am Boden bleibt. Liebe und Leiden gehen zu Herzen.

Florence + The Machine: High As Hope Quelle: Verleih

Gorillaz: The Now Now. Pop-Weltenbummler Damon Albarn lässt es mit seinem Comicband-Projekt ganz entspannt angehen. Nach der aberwitzigen Rap-Party “Humanz“ stehen jetzt nur noch Snoop Dogg und Jamie Principle auf der Gästeliste. Das groovt gewohnt gut, vor allem, wenn der Sound mal nicht so dick aufgetragen ist.

Gorillaz: The Now Now Quelle: Verleih

Let’s Eat Grandma: I’m All Ears. Genregrenzen sind Rosa Walton und Jenny Hollingworth herzlich egal: Songs, die eben noch schüchtern am Rand der Tanzfläche wippen, drängen zu knarzenden Synthesizern plötzlich direkt unter die Discokugel. Die beiden blutjungen Britinnen machen Sehnsuchtspianopop, Gitarrenballaden und Dance. Eine wilde, überzeugende Mischung.

Let’s Eat Grandma: I’m All Ears Quelle: Verleih

Von Karsten Röhrbein