Nashville

Die Wut im Bauch war groß. Der amerikanische Songwriter Will Hoge hat sie in Musik verwandelt. Ein Jahr nur nach seinem Album „Anchors“ lässt er „My American Dream“ folgen. War der Vorgänger ruhig und persönlich gehalten, ist die Neue rau und politisch. Rock ’n’ Roll ist das hier, wie ihn Steve Earle, John Mellencamp und Bruce Springsteen pflegen. Mit einem Schuss punkiger Energie.

„Du kannst deine Gedanken und Gebete für dich behalten“

In acht Songs macht Hoge seiner Sorge um die Demokratie in seinem Land Luft. Alles Worte gegen Trump, den Mauerbauer, Spalter, Wahrheitsverdreher, der ungestraft mexikanische Kinder unauffindbar von ihren Eltern trennen lässt. Auf die Akustikgitarre, zu deren Klängen er seinen Folkblues „Thoughts and Prayers“ herausbellt, sollte er „this guitar kills populists“ schreiben, in Anlehnung an Woody Guthries berühmtes Anti-Faschisten-Instrument.

„Du kannst deine Gedanken und Gebete für dich behalten“, hält Hoge, der hierzulande noch wenig bekannt, in den USA aber schon lange ein großer Name ist, seinem Präsidenten mit heiserer Stimme vor. Hält dessen Haltung für verlogen, die sich einfach von Massaker zu Massaker darin erschöpft, die ewig selbe Trauerformel auszuwerfen, ohne Waffengesetze im Geringsten antasten zu wollen. „Mach endlich deine Arbeit“, drängt Hoge.

Als „Mr. Barnum“ redet er Trump dann mit dem Namen des großen amerikanischen Showmannes des 19. Jahrhunderts an. Sein Zelt sei doch kleiner als erwartet, seine Sensationen seien nur leere Versprechungen gewesen: „Nimm deinen Zirkus und geh nach Hause.“

Will Hoge geht nicht zum ersten Mal mit der Politik ins Gericht

In „Gilded Walls“, einem Song, der langsam und schwer rollt wie eine Walze, legt Hoge dar, dass Trump, der Erbe eines riesigen Vermögens, keinerlei Berührungspunkte zu dem kleinen Mann hat, dem er sich als Erretter aus dem Elend empfahl.

Der Titelsong erzählt von einem, der ohne Obdach und Armut in einer fremd gewordenen Heimat unterwegs ist. Und im Song „The Illegal Line“ sieht er Amerika schließlich aus der Sicht eines mexikanischen Grenzquerers, eine traurige Geschichte von Hoffnung, Ausbeutung, Angst und Gewalt.

Es ist nicht das erste Mal, dass der 45-Jährige aus Nashville mit der Politik ins Gericht geht. Mit „The America EP“ (2004) und dem Album „Modern American Protest Music“ (2012) trug Hoge schon wiederholt sein Scherflein zur Demokratiewahrung bei. Hoge ist ein Aktivist, engagiert in vielerlei Anliegen der Menschlichkeit, wie ein Besuch auf seiner Website offenbart.

Hoge zieht den Hass der Rassisten und Ultrarechten auf sich

Das Risiko, das er eingeht, ist nicht gering, denn er zieht mit seinen Liedern den Zorn von Teilen von Trumps Gefolgschaft auf sich, den Hass der Rassisten und Ultrarechten. In „I’m Still a Southern Man“ sagt er sich auch noch von der alten Kriegsfahne Tennessees, den „Stars n Bars“ los.

Als Kind hatte er dieses „Kreuz des Südens“ unbekümmert bei den Footballspielen geschwungen und erst viel später erkannt, welches Entsetzen es bei den Afroamerikanern auslöste – etwa als Banner des Ku-Klux-Klans. „Ich wende meinen Blick von dir, Dixie, ich habe alles gesehen, was ich ertragen kann“, singt er. Was den Gewalttätern von Charlottesville sauer aufstoßen dürfte.

Mit „Nikki’s a Republican Now“ lässt Hoge es am Ende noch einmal richtig krachen. Eine Breitseite gegen politische Irrlichter, zu der es sich trefflich abrocken lässt. Überhaupt haben diese acht Songs jede Menge Melodie und Energie, sind prächtige Früchte des Zorns, ergeben eines der herausragenden Rock-’n’-Roll-Pakete des Jahrgangs 2018.

Gott verweist Trump mit „Thoughts and Prayers“ der Himmelstür

„My American Dream“ könnte es weit bringen in der Masse der Anti-Trump-Musik. Wohin den Präsidenten sein Treiben bringen wird? An der Himmelstür wird er laut Hoge in „Thoughts and Prayers“ Richtung Hölle verwiesen werden, begleitet von Gottes Gedanken und Gebeten. Eine würdige Pointe gegen einen, der sich bei Bedarf gern auf den Beistand des höchsten Wesens beruft.

Will Hoge: „My American Dream“ (Thirty Tigers Records), bereits erschienen

Von Matthias Halbig / RND