Hannover. Das Leben ist kein Wunschkonzert: Hannovers Oberbürgermeister Stefan Schostok hatte sich nach der umjubelten Aufführung von Verdis Oper „La Traviata“ beim diesjährigen NDR Klassik-Open-Air im Maschpark „Carmen“ als nächstes Stück erhofft. Doch darauf wird er nun noch mindestens zwei Jahre warten müssen: Am Dienstag hat der Sender die Oper für die Aufführung im kommenden Sommer bekannt gegeben: Gespielt wird Verdis „Rigoletto“.

Nach den gewaltigen Erfolgen der vergangenen Ausgaben – allein in diesem Jahr haben rund 40 000 Menschen die Aufführungen im Maschpark besucht – dürften Feinheiten wie das genaue Programm den gewaltigen Andrang kaum bremsen. Man sollte sich also beeilen, wenn man einen der 2000 Plätze vor der Bühne ergattern möchte. Am Freitag, 4. November, beginnt um 9 Uhr der Vorverkauf für die Vorstellung am 22. Juli 2017.

Bei der Besetzung der vermutlich wieder prominenten Sänger halten sich die Veranstalter derzeit noch bedeckt. Fest steht aber natürlich der wichtigste Akteur: die NDR Radiophilharmonie, die unter Leitung von Keri-Lynn Wilson spielen wird. Die kanadische Dirigentin hat auch die bisherigen Opernaufführungen hinter dem Rathaus dirigiert.

Mit „Rigoletto“ errang der damals 38-jährige Komponist Giuseppe Verdi 1851 seinen ersten großen Erfolg. Die Handlung basiert auf einem Melodram von Victor Hugo. Zwei Jahre später wurde „La Traviata“ uraufgeführt. Beide Werke gehören bis heute zu den meistgespielten Werken auf den Opernbühnen der Welt.

Karten gibt es unter anderem im HAZ-Ticketshop, Telefon (05 11) 12 12 33 33, und beim Ticketshop des NDR im Funkhaus.