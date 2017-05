Hannover. Naturisten aus ganz Deutschland waren am Freitag nach Hannover gekommen, wie das Landesmuseum in einem Instagram-Post mitteilte. Dort ist noch bis zum 11. Juni die Sonderausstellung "nackt und bloß" zu sehen. Die Gruppe kam - wie es der Name der Ausstellung vermuten lässt - nackt. Ausgestellt werden Aktmalereien des Künstlers Lovis Corinth. Naturisten (auch Nudisten genannt) stehen für gemeinschaftliche Nacktheit.

Die Sonderausstellung "nackt und bloß" im Landesmuseum zeigt Werke von Lovis Corinth und die Darstellung des Akt um 1900. Zur Bildergalerie

