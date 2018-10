London

Als 2017 das Projekt zum ersten Mal angekündigt worden ist, schlugen die Herzen von Dracula-Fans schon höher. Dem Fürst der Finsternis wird von keinen geringeren als den „Sherlock“-Konzeptern Steven Moffat und Mark Gatiss neues Leben eingehaucht. Letzterer hat sich übrigens in der Meisterdetektiv-Serie auch gleich selbst eine Rolle als Sherlocks einflussreicher Bruder Mycroft Holmes zugeschrieben. Es könnte also durchaus wahrscheinlich sein, dass Gatiss auch bei „Dracula“ in Erscheinung treten wird, so die Spekulationen.

Spielfilmlänge auch für „Dracula“-Folgen

Fest steht auf jeden Fall, das ähnlich wie bei „Sherlock“ auch die erstmal drei angesetzten „Dracula“-Folgen in Spielfilmlänge gezeigt werden. Das war es aber auch schon mit den bisher bekannten Gemeinsamkeiten. Denn anders als beim Meisterdetektiv wird die Geschichte des berühmten Blutsaugers nicht in die Gegenwart verlegt, sondern spielt vielmehr Ende des 19. Jahrhunderts, als dieser seine transsilvanische Heimat Richtung London verlässt.

Zurück zu den schlagenden Fanherzen. Die dürften bei dieser Nachricht nun schier aus der Brust springen: Netflix hat sich mit dem britischen Fernsehsender BBC für „Dracula“ zusammengeschlossen, das heißt: Nachdem das Drehbuch mittlerweile fertig sein dürfte, steht nun auch die Finanzierung, so dass die Darstellersuche und anschließend der Dreh angegangen werden können. Mit einer Veröffentlichung wird daher Ende 2019 gerechnet.

Von Amina Linke / RND