Als „Over The Hump“ von der Kelly Family 1994 herauskam, war Angelo Kelly 13 Jahre alt und wurde – vor allem als Sänger der Single „An Angel“ – früh zum Star. Familienvater Dan hatte sogar die Schulbehörde am Hals, weil er seine Kinder nicht zu einer regulären Schule schickte. Wie sieht der jüngste Kelly, Angelo, heute aus?

Am Wochenende sorgte die Ankündigung, dass die Kelly Family 25 Jahre nach ihrem Hit-Album „Over The Hump“ gemeinsam wieder eine gleichnamige Tour durch Europa veranstalten, für Furore. 1994 erreichte die Familien-Band mit diesem Album ihren Durchbruch. In den 2000er Jahren wurde es ruhig um die Band. 2017 kündigte die Family ihr Comeback an. Das Album „We Got Love“ veröffentlichte sie noch im selben Jahr. Auch im TV traten ein paar der Geschwister wieder in der Dokumentation „Ein Sommer mit der Kelly Family“ bei Vox auf. Kathy, Joey, John, Jimmy, Angelo und Patricia sprachen dort über ihren Alltag und das Aufwachsen in der Musiker-Großfamilie.

Nach 25 Jahren gehen die Mitglieder der Kelly Family mit „Over The Hump" wieder auf Tour. Wie sahen die Geschwister damals aus, als der Erfolg begann? Und wer hätte sie heute erkannt?

Michael Patrick Kelly, ursprünglich bekannt als Paddy, besetzt seit 2015 immer wieder ein paar Rollen im TV: Im Herbst 2016 stand der für „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ vor den Kameras. Derzeit sitzt er für „The Voice of Germany“ in der Jury.

Von Geraldine Oetken / RND