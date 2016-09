Köln. Der Thriller des „Sakrileg“-Autors soll am 26. September 2017 unter dem Titel „Origin“ in den USA und in Kanada erscheinen. Im deutschsprachigen Raum werde das Buch zeitgleich bei Bastei Lübbe veröffentlicht, kündigte der Kölner Verlag am Mittwoch an.

Auch in dem neuen Band gehe es wieder um geheime Codes, Wissenschaft, Religion, Geschichte, Kunst und Architektur. In „Origin“ werde der bereits aus früheren Brown-Thrillern bekannte Symbolforscher Robert Langdon „mit den beiden ewigen und entscheidenden Fragen der Menschheit konfrontiert und mit einer bahnbrechenden Entdeckung, die diese Fragen beantworten könnte“, orakelte Bastei Lübbe.

Die weltweite Gesamtauflage von Brown liegt bei 200 Millionen. Die Bücher des 52-Jährigen wurden in 56 Sprachen übersetzt. Allein mit dem letzten Band „Inferno“ habe Bastei Lübbe bisher mehr als 15 Millionen Euro Umsatz erwirtschaftet. Zu dem Erfolg dürften auch die Verfilmungen mit Tom Hanks als Langdon beigetragen haben.

Von dpa/RND