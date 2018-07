Hannover



Christoph Maria Wagner: remiX (Coviello). Christoph Maria Wagner kennt keine Berührungsängste. Mit dem DJ-Besteck rückt er Heiligtümern der Klassik zu Leibe. Beethovens Fünfter oder Webern oder Mozart. Eigentlich stammen beherzte Dekonstruktion und geistreicher Wiederaufbau aus dem Werkzeugkasten avancierten Komponierens. Virtuos und witzig – und auch beim 34. Hören noch ganz anders.

Nigel Kennedy meets Gershwin (Warner). Lange war kein Album des Geigen-Exzentrikers Nigel Kennedy so hörenswert. Weil er lange nicht mehr so wenig auf den Exzentriker gesetzt hat. Lässig swingt er sich hier, umgeben von exzellenten Kollegen, von der Rhapsody in Blue bis in die Catfish Row und zurück.

Beethoven: Missa solemnis; Bach-Collegium Japan, Suzuki (BIS). Masaaki Suzuki und sein Bach-Collegium sind längst raus aus der Barock-Ecke. Und das ist gut. Denn die emotional aufgeladene Präzision ihres Musizierens tut auch anderem Repertoire gut. Beethovens Missa solemnis etwa. Bei den Solisten muss man Abstriche machen.

Von Peter Korfmacher