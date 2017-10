„Nur eben riesengroß“

Hannover. Das da links ist von mir“, ruft die achtjährige Jana und zeigt mit ausgestrecktem Arm auf die meterhohen Kulissen, die im TfN-Malersaal aufgestellt sind. Große bunte Vulkane, zwei Schlösser, eine Lokomotive und viele weitere Werkstücke gehören zum Bühnenbild von „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“. Jana und 17 andere junge Künstler zwischen sechs und zehn Jahren haben die Vorlagen für dieses Bühnenbild gestaltet. Jetzt beobachten sie, wie aus ihren handlichen Bildern großflächige Kulissen hergestellt werden.

Ausgedacht hat sich diese Aktion der TfN-Ausstattungsleiter Hannes Neumaier. Er hat schwarz-weiße Vorlagen gezeichnet, die die Kinder wie in einem Malbuch knallbunt gestaltet haben. „Ich habe mir lustige, verrückte und kreative Entwürfe gewünscht“, erzählt Neumaier, „und dann war es sehr schwer, aus den vielen tollen Bildern eine Auswahl zu treffen.“ Insgesamt 460 Kinderbilder hat das TfN bei dieser Malaktion zugeschickt bekommen. Vierzehn davon, vom Tausendwunderwald bis zum Bahnhof von Lummerland, wurden ausgewählt, als Vorlagen für das Bühnenbild zu dienen.

„Wir malen die Bilder genau nach - nur eben in riesengroß“, erklärt Theatermaler Simon Wolff. „Bei uns werden Jim Knopf und sein Freund Lukas durch eine fantasievolle kunterbunte Welt reisen“, freut sich Neumaier. Premiere ist am 16. November in Hildesheim. Danach touren „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“ durch Niedersachsen. Astrid Reibstein In Burgwedel am 24. November, in Lehrte am 28. November, in Wunstorf am 29. November, in Neustadt a. Rbg. am 8. Dezember und in Garbsen am 14. und 15. Dezember. Karten unter www.tfn-online.de.