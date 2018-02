So wirbt Hannover für den Opernball 

Hannover. Heiß soll es zugehen beim Opernball am 23. und 24. Februar in den Räumen der Staatsoper. Das zeigt auch das Bild, mit dem die Veranstalter für den Ball werben. Zu sehen ist eine rothaarige Dame mit weitaufgerissenen Augen und erhobenen Händen. Sie hat eine rote Peperoni im Mund und hinter ihr schießt glühende Lava aus einem Vulkan.

Handelt es sich hier um eine Vulkanologin? Offenbar nicht. Vulkanforscher tragen andere Arbeitskleidung als schulterlose Kleidchen. Außerdem wenden sie sich meist nicht so vom Geschehen ab, wie die Dame mit der Peperoni es tut.

Ist es eine Marktfrau? Auch nicht. Marktfrauen nehmen das Gemüse gemeinhin nicht in den Mund. Und falls sich ein Markt am Fuße eines Vulkans befinden sollte, hätte er während eines Ausbruchs wohl auch geschlossen.

Aber was macht die Rothaarige im goldenen Kleidchen denn sonst da vor dem Vulkan? Wahrscheinlich handelt es sich um eine Englischlehrerin, die über die mehrfache Bedeutung des englischen Wortes „hot“ aufklären will. „Hot“ heißt nicht nur „heiß“ (die Lava), sondern auch „scharf“ (die Peperoni). Und „hot“ hat – wie „heiß“ oder „scharf“ – durchaus auch eine Bedeutung in sexuellen Zusammenhängen.

Gerade in Zeiten der #MeToo-Debatte, in denen sich Frauen auf der ganzen Welt gegen sexuelle Übergriffe zur Wehr setzen, ist es sicher angebracht, dass Ballveranstalter geschmackssicher auf solche Mehrdeutigkeiten von Worten hinweisen.

Von Ronald Meyer-Arlt