Wiesbaden/Mainz. Der Bassbariton Gerd Grochowski starb völlig unerwartet im Alter von 60 Jahren am Montag in Mainz, teilte das Staatstheater Wiesbaden mit. Grochowski hatte wegen starker Schmerzen im Herzbereich den Notarzt gerufen. Der konnte dann nur noch den Tod feststellen. Am Sonntagabend hatte Grochowski als Wotan bei der Premiere der „Walküre“ am Staatstheater Wiesbaden noch Ovationen erhalten.

Von New York bis Mailand

Grochowski hatte an allen großen Opernbühnen der Welt gesungen, darunter an der Metropolitan Opera in New York und der Mailänder Scala. An den Bayreuther Festspielen hatte er im vergangenen Jahr in der Neuinszenierung des „Parsifal“ als Klingsor debütiert. Für diese Rolle war er auch in diesem Jahr vorgesehen. Die Festspiele würdigten Grochowski am Mittwoch als „ebenso hochprofessionelles wie liebenwürdiges Mitglied“ des Ensembles.

Von RND/dpa