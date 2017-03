Hannover. Ottmar Liebert betritt schweigend die Bühne. Der Mann mit der braunen Stoffhose, dem schlichten Longsleeve und den Birkenstock-Latschen setzt sich hin, zieht die Schuhe aus und versinkt ohne ein Wort zu sagen in sein Gitarrenspiel - unterstützt von den Musikern der Formation Luna Negra. Eigentlich hat Liebert sich dem Flamenco verschrieben. Für seine Kompositionen wurde er sechs Mal für einen Grammy nominiert. Seine Alben erreichten Gold und Platin. Im Pavillon ging es dem Gitarrenvirtuosem aber auch um einen anderen Stil: den Reggae. Neben Eigenkompositionen wie "Shadow" spielte er auch Lieder von Bob Marley, etwa "Is This Love" oder "Waiting In Vain".

All diese Songs sind auf Lieberts neuestem Album "Waiting n Swan" zu finden, auf dem er die Gemeinsamkeiten der beiden Musikrichtungen aufzeigt. Dazu lässt er vor allem seine Gitarre sprechen - gesprochene Worte gibt es an diesem Abend kaum. Nur kurz vor der Pause unterbricht er sein Schweigen: "Flamenco hat eine ganze Menge Einflüsse aus der Karibik", sagt er. Er sei sehr mit Reggae verwandt. "Mit diesem Album wollte ich die Verbindung zeigen, beide Richtungen gleichzeitig spielen." Das gelingt an diesem Abend. Zwei Stunden lang zeigt Liebert, was er an der Gitarre kann - und das ist beeindruckend.

Von Lisa Malecha