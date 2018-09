München

Der Wahnsinn hat ein Ende. Ozzy Osbourne verabschiedet sich. Die Termine seiner Nordamerikatour stehen bereits. Jetzt hat der „Prince of Darkness“ auch die Europa-Daten seiner Abschiedstour „No More Tours 2“ bekannt gegeben. Im Februar 2019 starten die fünf Shows der Musik-Ikone in Deutschland und der Schweiz. Bereits am 5. September beginnt der Pre-Sale für die Tickets, der allgemeine Vorverkauf startet am 7. September um 10 Uhr.

Rock-Veteranen von Judas Priest unterstützen Ozzy auf der Bühne

Los geht es am 13. Februar in München. Danach geht es weiter über Frankfurt (15. Februar), Hamburg (17. Februar) und Berlin (19. Februar). In Zürich (27. Februar) gibt der 69-Jährige mit seinen langjährigen Mitstreitern Zakk Wylde (Gitarre), Blasko (Bass), Tommy Clufetos (Schlagzeug) und Adam Wakeman (Keyboard) dann sein einziges Konzert in der Schweiz. Unterstützt werden die Bühnenveteranen dabei von Judas Priest, die gerade mit ihrem aktuellen Album „Firepower“ um den Globus touren. Auf Instagram postete die Band um Sänger Rob Halford (67) bereits das Plakat der Tour.

Tour als Abschiedsgeschenk für die Fans

„Ich bin mit gleich zwei erfolgreichen Musikkarrieren gesegnet worden“, sagt Osbourne. „Diese letzte Tour ist mein Abschiedsgeschenk an meine Fans und jeden, der sich über die letzten fünf Jahrzehnte an meiner Musik erfreut hat.“ Doch so ganz kann sich der „Madman“ dann doch nicht von den Brettern trennen, auf denen er den musikalischen Aufstand geprobt hat. Auch wenn die „No More Tours 2“-Tour, die bis 2020 geht, zwar das Ende von Ozzys weltweiten Konzertreisen markiert, wird er wohl auch danach die eine oder andere ausgewählte Show spielen.

