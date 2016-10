Hannover. Nachts ist auf dem Küchenregal der Teufel los. Denn Fräulein Pfeffer und Herr Salz haben ein Problem: Ihr Freund, der vornehme Herr von Kuckuck aus der Kuckucksuhr, hat seine Stimme verloren. Fatal, wie sich herausstellt, denn nun droht dem Bewohner der Küchenuhr die Entsorgung - das Aus in der Mülltonne. Dies wiederum wollen Herr Salz und Fräulein Pfeffer verhindern, gemeinsam mit dem frisch gebackenen Lebkuchenmann arbeiten sie an der Lösung des Problems: Honig muss her, damit Herrn von Kuckucks Stimme wieder geschmeidig wird.

In David Woods Familienmusical „Der Lebkuchenmann“ werden ein Salzstreuer, eine Pfeffermühle oder ein Teebeutel zu Alltagshelden - eine Welt voller Zauber, in der Dinge zum Leben erwachen. Doch der Honigvorrat steht unter dem finsteren Regiment des missmutigen Teebeutels, der jeglichen Zugang verweigert. Als dann auch noch die Mafia-Maus Flitsch Gamasche auftaucht und unglaublichen Kohldampf auf Lebkuchen hat, ist das Chaos perfekt.

Der frisch gebackene Lebkuchenmann macht sich gleich daran, Freunde zu finden. Durch seine Hilfsbereitschaft bringt er die Bewohner des Küchenschranks zu einer kleinen, bunten Patchwork-Familie zusammen, in der am Ende jeder seine Aufgabe findet - auch der griesgrämige Teebeutel. Für Kinder ab fünf Jahren und deren Familien. Regie: Dietrich Trapp, musikalische Leitung: Andreas Unsicker. Christof Wahlefeld

Am 30. November in Wunstorf, am 2. Dezember in Barsinghausen, am 12. Dezember in Lehrte und am 15. Dezember in Garbsen. Karten unter (0 15 21) 16 93 16 93 und www.tfn-online.