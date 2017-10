Performance oder Roadmovie?

Hannover. Kindertheater kennt alle Formen, dazu gehört die Performance ebenso wie das Puppenspiel, das Mitmachtheater oder das klassische Schauspieltheater. So gesehen, unterschiedet es sich nicht vom Theater für Erwachsene.“ Sabine Trötschel gehört zum Leitungstrio der Theaterwerkstatt Hannover, einem der ältesten freien Theater bundesweit. Kindertheater als Saisongeschäft in der Vorweihnachtszeit - das gelte zum Glück schon lange nicht mehr. Im Gegenteil. Gutes Kinder- und Jugendtheater sei das ganze Jahr über gefragt - auch an Schulen.

„Wir müssen im Gegensatz zu den Lehrern keine pädagogische Pflicht erfüllen. Wir machen Kunst. Und über das Theater können sich auch die Rollen einzelner Schüler in der Klassengemeinschaft verändern. Das beobachten wir oft.“ Ähnliche Erfahrungen macht Klecks-Chef Harald Schandry mit seinem Team. „Wenn wir in Schulen unterwegs sind, spielen wir meist für drei bis fünf ‚Publikümmer‘. Für Schüler mit unterschiedlichen Lernniveaus und für Lehrer. Das ist sehr spannend.“ Derzeit zeigt der Hausherr im Alten Magazin das Mitmachstück „Beta.Life - Leben als Testversion“, eine Mischung aus „Mensch-ärgere-dich-nicht“, „Monopoly“ und Computerspielen, das drei junge Theatermacherinnen für das Kindertheaterhaus entwickelt haben. „Das ist ein ungewöhnliches Format, aber es macht den Kindern riesigen Spaß. Und es zeigt, wie vielfältig modernes Kinder- und Jugendtheater heute ist.“

Ganz nah, direkt und unmittelbar. Doch anders als in den Beneluxstaaten oder in Skandinavien habe das Kinder- und Jugendtheater zumindest unter Schauspielern oftmals noch ein Imageproblem, weiß James McDowell, Leiter des leuchtend gelben Figurentheaterhauses Theatrio am Großen Kolonnenweg. „Das ist natürlich Unsinn. Schließlich muss jeder Figurentheaterspieler auch ein guter Schauspieler sein. Das gehört zu seiner Ausbildung.“ Im Figurentheaterhaus sitzen die kleinen Zuschauer auf Bänken vorn an der Bühne, sie bleiben unter sich, während Eltern und Großeltern weiter hinten Platz nehmen müssen. „Wir kommen mit unseren Stücken bewusst nicht in Schulen. Wir möchten den Kindern in unserem Haus ein Theatererlebnis vermitteln. Sie sollen lernen, wie sich ein Theaterbesuch anfühlt.“

McDowell freut sich auch über die Gastspiele aus anderen Städten, etwa aus Dresden oder Berlin. „Weihnachtsgeschichten - Der kleine König & sein Pferd Grete“ (Bild) mit Theatrium Dresden geht am 29. und 30. November über die Bühne im Figurentheaterhaus, vom 19. bis 21. Dezember steht „Die Schneekönigin“ mit Mirjam Hesse und dem Theater Miamou auf dem Programm, eine poetische Inszenierung der jungen Künstlerin, die in Stuttgart zur Figurentheaterspielerin ausgebildet wurde. Aber auch Heimspiele vom Figurentheater Seiler („Die Prinzessin kommt um vier“, „Peter und der Wolf“) oder „Albin und Lila“ vom Figurentheater Neumond sind in der Vorweihnachtszeit zu sehen.

Im Kindertheaterhaus im Alten Magazin sind verschiedene Schulprojekte zu Gast und auch regelmäßig Kinder- und Jugendprojekte mit Musik, etwa am 18. und 19. November das Konzert „Alles im Eimer“ für Kinder ab acht Jahren, für Jugendliche zeigt muscia assoluta am 25. November (20 Uhr) Igor Strawinskys „Die Geschichte vom Soldaten“ als halbszenisches Musiktheater.

Ein „äktschn-Konzert“ für die Allerkleinsten ab vier Jahren hat am 3. Dezember, 11 Uhr, in der Theaterwerkstatt im Pavillon Premiere: „Alles Hilde - Aber klar!“ mit Liedern zum Zuhören und Mitmachen von und mit Regine Sengebusch, Szilvia Csaranko und Heino Sellhorn. Und auch in diesem Jahr (ab 5. Dezember) wieder auf dem Programm der Theaterwerkstatt für Kinder ab fünf Jahren: „Engel, Schaf und Nashorn. Eine Art Weihnachtsgeschichte“ von Chris Winter als musikalisches Roadmovie.Dz

Mehr zum Programm unter www.freies-theater-hannover. de. Karten unter (05 11) 16 84 12 22.