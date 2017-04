Hannover. Dass A-cappella-Musik mehr zu bieten hat als kleine Sängergruppen, die sich ohne Instrumente auf die Bühne stellen und ein bisschen „dum-di-dum“ machen, beweist in Hannover jedes Jahr aufs Neue die A-cappella Woche. Zum 17. Mal hat der Veranstalter Lauschkultur viele hochkarätige Künstler aus dem In- und Ausland verpflichtet: Vom 29. April bis zum 7. Mai treten 15 Ensembles aus sieben Ländern auf und zeigen, dass mit der menschlichen Stimme alles möglich ist: Musik der Renaissance und des Barock, Beatboxing und Jazz, Rap und feinste Loop-Technik.

Den Auftakt der Woche feierten zahlreiche Besucher am Sonnabend mit den Vivid Voices und Perpetuum Jazzile. Den Anfang machten die rund 45 Sänger von Vivid Voices aus Hannover. Sie sind ein Ensemble mit Stimmgewalt, und das liegt nicht allein an der Zahl der Musiker. Der vielfach preisgekrönte Jazz- und Pop-Chor überzeugte mit vielfältigen und abwechslungsreichen Arrangements und einem Überraschungsgast: Bei "Circle of Life" aus dem König der Löwen übernahm der Londoner Sänger Sam Robsen das Solo, der eigens für den kurzen Auftritt angereist war. Man könnte noch so einige Lieder der Hannoveraner hören, doch nach 30 Minuten machen sie Platz für den Hauptact: Perpetuum Jazzile.

Die 40 Sänger von Perpetuum Jazzile begeistern sofort mit ihrer Mischung aus Pop, Funk, Folk und Gospel. "Wir selber nennen es Vokal-Ekstase", sagt einer der Sänger. "Das geht aber nur, wenn die Zuschauer mitmachen: Also tanzt, steht auf, schreit und singt, wenn ihr wollt." Doch die Extase will nicht so ganz auf das Publikum übergreifen, nur vereinzelt hört man mutige Zuschauer die Hits von Queen, Abba, Adele und vielen mehr mitsingen. Dennoch, so wirklich still sitzen bleiben, das geht auch nicht. Und so sieht man schon nach kurzer Zeit die Köpfe im Takt mitwippen - vor allem als die Musiker aus Slowenien deutsche Lieder wie "Atemlos" von Helene Fischer und "Auf uns" von Andreas Bourani oder aber ihr Medley "deutsch gemischt" - mit Liedern von Nena, Lena, Modern Talking und vielen mehr - singen. Bei der Zugabe gibt es schließlich Standing Ovations und die Zuschauer singen mit. Das "Vokal-Orchester" überzeugt nicht nur als Gesamtpaket, auch die Soli sind stimmgewaltig und abwechslungsreich. Beeindruckend sind auch die Beatboxer, die zwei Stunden lang fast ohne Unterbrechung die Rhythmen liefern. Ein gelungener Auftakt der 17. internationalen A-capella-Woche.

Am Sonntag wird es dann experimenteller: Im Kulturzelt Hannover präsentieren die vier Finninnen von Tuuletar ihren „Vokal Volk Hop“ - eine Mischung aus Hip Hop und Folk aus Südostasien und finnischem Gesang. Beginn ist um 20 Uhr. Das gesamte Programm der A-cappella-Woche gibt es auf acappellawoche.com.

Von Lisa Malecha