New Jersey

Er spielte neben Hollywood-Größen wie Will Smith in „Hitch – Der Date Doktor“ und Harrison Ford in „Die Waffen der Frauen“. Jetzt ist der US-Schauspieler Philip Bosco im Alter von 88 Jahren in New Jersey gestorben.

„Ein Mann von unermesslicher Güte“

Sein Enkel Luke Bosco schrieb auf seinem Facebook-Account: „Mein geliebter Großvater, eine unbezwingbare Kraft des Theaters und ein Mann von unermesslicher Güte, ist gestern Abend verstorben. Wir werden deine Gnade, deinen Mut, deinen entschlossenen Willen oder deine Liebe nicht so schnell vergessen.“ Er sei für ihn und zahlreiche junge Schauspieler ein Held gewesen. „Ich habe nie einen Mann gekannt, der seine Mitnominierten in einem einzigen Atemzug beglückwünschen und verspotten konnte. Du wirst sehr vermisst werden“, beendete Luke seinen Social-Media-Beitrag.

My beloved grandfather, an indomitable force in the theater and a man of goodness beyond measure, passed away yesterday... Gepostet von Luke Bosco am Dienstag, 4. Dezember 2018

Bosco erhielt mehrere Auszeichnungen

Bosco erhielt 1957 den Theaterpreis Shakespeare Society of Washington D.C. Award und war viermal für den renommierten Tony Award nominiert. 1989 gewann er den Theaterpreis für seine Rolle in der Komödie „Lend Me a Tenor“. Er spielte unter anderem 1997 in „Die Hochzeit meines besten Freundes“ neben Julia Roberts, Cameron Diaz und Rupert Everett. Seit 1957 war er mit Nancy Ann Dunkle verheiratet, mit der er sieben Kinder hatte.

Von RND