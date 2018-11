Hannover

„Ich werde mein ganzes Herz in dieses Album stecken“, verkündigt Pietro Lombardi ganz pflichtbewusst bei Instagram, nachdem er ein paar Zeilen vom neuen Song „Flieg mit mir“ zu Klavierbegleitung als Kostprobe geträllert hat.

Ganz anders als die Party-Hits wie „Señorita“ oder „Phänomenal“ schlägt Lombardi in dem neuen Song ruhige Töne mit der Ballade an. Statt Sätze wie „Du bist phänomenal, keine ist so schön wie du“ gibt es nun Zeilen wie „Flieg mit mir, komm ich zeig Dir meine Welt. Ich schenk Dir meine Flügel, damit Du niemals herunterfällst“. So hat sich das Werben um die Herzensdame bei Herrn Lombardi verändert.

Im TV kehrt Pietro Lombardi zu seinen Wurzeln zurück: Bei der Castingshow „ Deutschland sucht den Superstar“ gewann der damals 18-Jährige 2011, überzeugte Dieter Bohlen und Co und stach sogar seine damalige Freundin und spätere Ehefrau Sarah aus.

Das erste Solo-Album „Jackpot“, produziert von Dieter Bohlen, kam 2011 heraus, es folgte „ Pietro Style“. Nun kehrt er als erster ehemaliger Kandidat in den Jury-Sessel von DSDS zurück. Doch auch seine inzwischen Ex-Frau Sarah Lombardi hat im Mai diesen Jahr ihr neues Album „Zurück zu mir“ veröffentlicht.

Gemeinsam trat das Sängerpaar in Doku-Sopas wie „ Sarah & Pietro ... bauen ein Haus“ oder „ Sarah und Pietro...bekommen ihr Baby“ im TV auf. Auch musikalisch haben die beiden während ihrer Beziehung zusammen gearbeitet: 2016 brachten Sie das Duett-Album „Teil von mir“ heraus, ein paar Monate später trennte sich das Paar.

Von Geraldine Oetken / RND