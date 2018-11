New York

Die weltweite #MeToo-Bewegung erschüttert das Machtgefüge in der Kunstwelt. Die Kampagne gegen sexuelle Übergriffe und Machtmissbrauch landete in diesem Jahr aus dem Stand auf Platz drei des Kunstrankings „Power 100“.

Erstmals wählte das britische Kunstmagazin „ArtReview“ damit eine gesellschaftliche Bewegung in die jährliche Liste der mächtigsten Figuren im internationalen Kunstbetrieb. „Ich denke, sie wäre nicht so mächtig, wenn sie nicht gebraucht würde“, sagte „ArtReview“-Herausgeber Mark Rappolt der Deutschen Presse-Agentur über #MeToo.

David Zwirner, deutsch-amerikanischer Galerist, spricht während einer Pressekonferenz in seiner Galerie. Quelle: Christina Horsten/dpa

Der Mächtigste der Kunstwelt: David Zwirner

Anführer der „Power 100“ ist 2018 der deutsche Mega-Galerist David Zwirner mit seinen Dependancen in New York, London und Hong Kong. Zwirner rangiert schon seit Jahren in der Spitzengruppe der „Power 100“. Auf Platz zwei kommt der in den USA gefeierte afroamerikanische Künstler Kerry James Marshall. Er thematisiert in seinen großformatigen Bildern die historischen Erfahrungen von Afroamerikanern in den USA. Die deutsche Videokünstlerin Hito Steyerl, die 2017 Platz eins belegte, rutschte auf Rang 4. Es folgt der chinesische Star-Aktivist Ai Weiwei, der immer wieder mit seinen Kunstaktionen auf politische Missstände hinweist.

