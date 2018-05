New York

Er war schrill, unglaublich talentiert und vor allem vielseitig. Mit Prince hat die Welt vor zwei Jahren einen großen Künstler verloren. Nun können sich Fans Stücke seines Lebens und damit wirklicher Musikgeschichte in die eigenen vier Wände holen.

Der Hut, den Prince auf dem Albumcover von „My name is Prince“ trug. Quelle: AP

In New York versteigert das Aktionshaus „Julien’s Auctions“ 150 Gegenstände aus dem Besitz des Musikers: Instrumente, Schuhe und Kleidungsstücke, die er bei Bühnenauftritten trug. Darunter ist die „Yellow Cloud“-Gitarre mit einem geschätzten Wrt von bis zu 80.000 US-Dollar sowie der Hut mit schweren, goldenen Ketten, den er auf dem Albumcover von „My name is Prince“ im Jahr 1992 aufgesetzte hatte. Auch die legendären roten Schuhe kommen unter den Hammer.

Neben Gegenständen aus dem Nachlass von Prince wird am 18. Mai in New York auch eine „Fender“-Gitarre von Literaturnobelpreisträger Bob Dylan aus dem Jahr 1965 versteigert, wie der Geschäftsführer des Auktionshauses mitteilte. Dylan habe das Instrument unter anderem auf dem „The Band“-Album gespielt. Es habe einen geschätzten Wert von bis zu 600.000 US-Dollar, könnte aber Millionen erzielen, hieß es.

Weiter komme eine Gitarre des ehemaligen Beatles George Harrison unter den Hammer. Die Dritte, die er jemals besessen habe.

Von aj/RND