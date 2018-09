Berlin

Ein Mitarbeiter der Erbengemeinschaft des vor zwei Jahren gestorbenen Musikers Prince schätzt, dass mindestens 8000 unveröffentlichte Aufnahmen im Nachlass des Künstlers zu finden sind. „Sämtliche Tonbänder, Kassetten und Festplatten sind mittlerweile digitalisiert“, sagt Michael Howe im Gespräch mit dem deutschen Rolling Stone. Katalogisiert sei bisher jedoch nur ein kleiner Teil, denn „etliche Tonträger sind falsch oder gar nicht beschriftet“.

Die ersten nun posthum unter dem Titel „Piano and a Microphone 1983“ veröffentlichen Aufnahmen fand Howe in einem Karton mit Hunderten weiterer Kassetten. „Seite A war unbeschriftet“, erzählt Howe, „aber auf Seite B standen die Titel zweier ,Piano’-Songs, in Princes Handschrift“. Das analoge Band wurde auf Schäden untersucht und der Klang mit todernster Studiotechnik optimiert.

Prince’ damaliger Toningenieur Don Batts sagt im Rolling Stone, dass der Künstler „die Klavier-Songs ursprünglich als Demoband für seine Plattenfirma aufgenommen haben könnte, um sie für sein Projekt ,Purple Rain’ zu begeistern“. Was ihm zweifellos gelang: „Purple Rain“ war 1984 schließlich Prince’ Durchbruch zum Superstar. Am 21. April 2016 starb Prince nach einer versehentlichen Überdosis des Schmerzmittels Fentanyl.

