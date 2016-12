Hannover. "Das Original will ich, nicht die Kopie", lautet das Mantra des zwangsgestörten Protagonisten in Franz Josef Degenhardts Moritat "Original und Kopie" von 1982. Bereits 46 Jahre zuvor erschien Walter Benjamins Aufsatz über "Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit", in dem er eine Aura der Kunst durch Unnahbarkeit, Echtheit und Einmaligkeit definierte. Am Samstag schließlich wird der Literaturnobelpreis in Abwesenheit an den Ausnahmemusiker Bob Dylan verliehen, dessen brillanten Songs meist erst die eigenwillige Interpretation durch Kollegen Glanz verleiht - von Jimi Hendrix bis zu Guns n Roses.

Die Rammstein-Tribute-Band Völkerball ergänzte ihr ausverkauftes Konzert im Capitol um einen weiteren Abend möglichst präziser Nachahmung ihrer Vorbilder. Mit ihrem Erfolg liegt sie im Trend. Alleine der Veranstalter Hannover Concerts präsentiert in den kommenden vier Monaten Shows mit der Musik von Abba, Falco, Whitney Houston, Elvis und den Beatles. Dabei liegt der Fokus auf einer Treue nicht nur gegenüber dem Material, sondern auch bezüglich Aussehen und Bühnenposen. Interpretierte die Band Völkerball, die sich sogar nach dem Titel einer Live-DVD von Rammstein benannt hat, die Welthits des Originals, reicherte sie diese mit eigener Persönlichkeit, neuen Ideen oder zusätzlichen Einflüssen an - die Sache könnte interessant werden.

Original oder Fälschung? Bei ihrem Konzert im ausverkauften Capitol stand die Rammstein-Tribute-Band Völkerball den Vorbildern in nichts nach: Feuer, zertrümmerte Möbel, Provokation - das Publikum war begeistert. Zur Bildergalerie

Doch der Kult um Völkerball entstand offenbar gerade wegen der Liebe zum Detail. Sänger René Anlauff klingt ein wenig wie Till Lindemann, er trägt täuschend echte Bühnenoutfits und singt zu von seinen Kollegen ordentlich imitierter Musik. Die Kulissen des Reenactments sind hingegen aus bemaltem Holz gebastelt und Rammsteins irrwitzige Pyrotechnik schrumpft beim Imitat im Capitol auf einige Flammeneffekte zusammen. Ein martialischer Eindruck bleibt - auch schon, weil der ganze Saal nach Lagerfeuer riecht.

Beim diesjährigen Hurricane-Festival in Scheeßel war Rammstein zuletzt mit einer Show zu bestaunen, die so übermächtig ist, dass in der Übersteigerung bei aller Ambivalenz zwangsläfig Ironie aufblitzt. Dafür bedarf es jedoch eben jener faschistisch anmutenden Monumentalästhetik in größter Perfektion, die die Band bekannt machte. All dies fehlt Völkerball im Capitol. Warum die Kopisten ihrem Publikum dennoch einen ähnlich gelungenen Abend bieten, wie es mit Glük auch die Darsteller von Elvis und Falco tun werden?

Zwar ist die Reproduktion vor allem technischer Natur. Doch wo Walter Benjamin die Aura noch im Material suchte, vermuten sie Neurowissenschaftler längst als selbst erzeugtes Phänomen in den Köpfen des Publikums. Mit der richtigen Erwartungshaltung funktioniert offenbar auch Völkerball als Erlebnis, das einen Abend lang die Sehnsucht nach dem ganz Großen stillt.

(Am Sonntag, 11. Dezember, um 19 Uhr spielt Lukas Rieger im Capitol)

Von Thomas Kaestle