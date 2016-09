Theater am Aegi

„Horror“ heißt die neue Show des schwedischen Regisseurs Jakop Ahlbom. In London und Amsterdam hat der blutrünstige Bühnenschocker schon für Furore gesorgt; jetzt ist die Truppe mit dem Gruselstück auch in Deutschland unterwegs. Der Kartenverkauf für das Theater am Aegi hat gerade begonnen.