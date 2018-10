Los Angeles

Das internationale Remake des Films „Honig im Kopf“ von Til Schweiger (54) soll bereits Ende November in ausgesuchten US-Kinos anlaufen. Das berichteten am Dienstag Branchenblätter wie „Hollywood Reporter“ und „Deadline“ unter Berufung auf das Filmstudio Warner Bros. Demnach ist der Start für den 30. November in Kinos in New York und Los Angeles geplant – nur wenige Monate nach Ende der Dreharbeiten im Sommer.

Der Termin fällt in die sogenannte Awards Season, in der in den USA viele Preisverleihungen stattfinden und die im Februar mit den Oscars endet. Ein deutscher Starttermin für das Remake wurde zunächst nicht bekannt.

Für die Hauptrolle seines Alzheimer-Dramas, das im Englischen „Head Full Of Honey“ heißt, holte Schweiger Hollywoodstar Nick Nolte (77, „Herr der Gezeiten“) vor die Kamera. Er übernimmt den Part, den Dieter Hallervorden im Original von 2014 hatte. Außerdem spielen Matt Dillon, Eric Roberts, Emily Mortimer, Claire Forlani, Jacqueline Bisset, Noltes zehn Jahre alte Enkeltochter und Schweiger selbst mit. Die Dreharbeiten fanden bis Juli unter anderem in London und Berlin statt.

Von dpa / RND