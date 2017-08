Rhythmus und Ritual

Hannover. Es geht um uns, wie wir uns begegnen, was uns berührt.“ Erstmals bittet Festival-Chefin Christiane Winter beim diesjährigen TANZtheater INTERNATIONAL auch zu Tisch - auf der Bühne in der Orangerie Herrenhausen. Zum Finale am 8. und 9. September stehen der libanesische Choreograf Omar Rajeh und sein internationales Ensemble in „Beytna“ am Herd. Vor den Augen des Publikums bereiten die Tänzer und Performer ein libanesisches Gericht zu - eingebunden in eine Choreografie, in der sich ungewöhnliche neue Tanzräume öffnen.

Zum Festival-Auftakt in der Orangerie am 30. (öffentliche Generalprobe) und zur offiziellen Eröffnung am 31. August ist die junge Kompanie Black Sheep aus den Pariser Banlieues mit „FACT“ zu Gast, einer energiegeladenen Mischung aus Hip-Hop und zeitgenössischem Tanz. „Eine bemerkenswerte Erstlingsarbeit“, verspricht Winter. Auch diesmal hat sie ein Programm aus bekannten Ensembles und Neuentdeckungen zusammengestellt, mit zwölf Produktionen aus Europa, Kuba oder China. Bereits zum sechsten Mal in Hannover ist das in Brüssel beheimatete Ensemble Peeping Tom, nun mit dem zweiten Teil der Familientrilogie: „Moeder“ dreht sich um Muttergefühle von der Entbindungsstation bis zur Aussegnungshalle - ein skurriles Setting.

Und wie steht es um Körperbilder von Männern und Frauen? Passen sie überhaupt zur jeweiligen Selbstwahrnehmung? Das fragt sich etwa der israelische Choreograf Roy Assaf in seiner Produktion „Boys“ - und erkundet mit seinen Tänzern die Rituale der Männlichkeit.

Doris Uhlich setzt mit ihrem legendären „Pudertanz“ in „mehr als genug“ die weiblichen „Problemzonen“ an Hüften, Bauch oder Po in Szene. Rhythmisch aufs Tempo drücken Guy Nader und Maria Campos mit „Time Takes The Time Times Takes“, und der Choreograf Mickael Phelippeau stellt „Mit Daudi“ vor, einen jungen Mann aus Afrika, der sich selbst einen „everyday dancer“ nennt. Bewegung verbindet. Dz

Karten unter (05 11) 16 84 12 22 und www.tanztheater-international.de.