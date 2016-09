Frankfurt/Main. Bodo Kirchhoff und Thomas Melle gehören zu den Finalisten für den Deutschen Buchpreis 2016. Auch Reinhard Kaiser-Mühlecker, André Kubiczek, Eva Schmidt und Philipp Winkler stehen auf der Shortlist, die der Börsenverein des Deutschen Buchhandels am Dienstag in Frankfurt veröffentlichte.

„Die Romane der diesjährigen Shortlist decken ein breites inhaltliches Spektrum ab“, sagte Jury-Sprecher Christoph Schröder. Was sie gemeinsam hätten, sei „eine starke Bodenhaftung, der unmittelbare Bezug zur beobachteten Realität“. Schröder berichtete von „harten, kontroversen Gesprächen“ in der Jury. Er hofft, dass die Liste nun aber „die unbestrittene Qualität dieses Bücherjahres“ widerspiegele.

Neulinge unter den Nominierten

Bodo Kirchhoff ist mit 68 Jahren der älteste Kandidat. In „Widerfahrnis“ (Frankfurter Verlagsanstalt) bricht die Leidenschaft unverhofft über ein resigniertes Paar herein. Thomas Melle schildert in „Die Welt im Rücken“ (Rowohlt Berlin) seine manisch-depressive Erkrankung. Philipp Winkler hat mit „Hool“ (Aufbau) seinen ersten Roman vorgelegt. Er gibt darin einer Szene eine Stimme, die in der deutschen Literatur so gut wie nie vorkommt: den Hooligans. André Kubiczek erzählt in „Skizze eines Sommers“ (Rowohlt) von einem Jugendlichen in der DDR während sieben Wochen sturmfreier Bude.

Zwei Österreicher sind dabei: Reinhard Kaiser-Mühlecker und Eva Schmidt. Er schildert in „Fremde Seele, dunkler Wald“ (S. Fischer) den Konflikt zweier Brüder und den Niedergang ihres väterlichen Hofs. Sie erzählt in „Ein langes Jahr“ (Jung und Jung) von stillen Nöten und spärlichen Freuden ganz normaler Menschen - und Hunden.

Longlist auf sechs Titel verkürzt

Für die Longlist hatte die Jury zunächst 20 Titel aus 178 Neuerscheinungen ausgewählt. Nun wurde die Liste auf sechs verkürzt. Der Sieger wird am 17. Oktober bekanntgegeben. Er erhält 25 000 Euro, die übrigen fünf Autoren der Shortlist je 2500 Euro.

