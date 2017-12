„Ruf der Wildnis“ nach Jack London im Ballhof

Hannover. Die erfolgreichste Hundegeschichte der Literaturgeschichte ist nicht niedlich. Vielmehr nutzte der US-amerikanische Autor Jack London 1903 die Perspektive seines vierbeinigen Protagonisten Buck, um in „Ruf der Wildnis“ Gier und Gewalt kapitalistischer Gesellschaften anzuprangern. Das Handeln von Buck und dessen Schicksalsgenossen dienten ihm als Metaphern für menschliches Rollenverhalten. Dass das Junge Schauspiel im Ballhof den Stoff jetzt für ein Stück ab 12 Jahren aufgreift, ermöglicht jungen Zuschauern, sich in soziale Zusammenhänge, eigene Privilegien und Wert und Würde eines Lebens hineinzudenken.

Haupthund Buck durchläuft vier Stadien: Er genießt ein unbeschwertes Leben im Luxus, ohne zu ahnen, dass dafür andere ausgebeutet werden; er gerät in die Fänge skrupelloser Geschäftemacher, für die sein Leben finanziellem Kapital entspricht; er wird von einem Wohltäter gerettet, der ihm eine naturnahe Existenz zugesteht. Schließlich entscheidet er sich für die Wildnis und kehrt der Zivilisation den Rücken. Clara Weydes Inszenierung im Ballhof konzentriert sich fast ausschließlich auf die Leiden und Lehren des zweiten Stadiums: Buck wird geschunden und benutzt. Er vermag nur zu überleben, indem er das wilde Tier im Haushund entfesselt.

Weyde folgt dabei einer Bearbeitung von Robert Schuster und Christian Tschirner, die das gemeinsame Pseudonym Soeren Voima nutzen. Die Inszenierung nimmt sich für ein zeitgenössisches Jugendstück nur wenige Freiheiten. Vielmehr verharrt sie in der altmodischen Nacherzählung einer über hundert Jahre alten Geschichte. Deren angestaubt erscheinende Sprache führt Patina und Pathos mit sich. Antonia Hölzel, Mathias Herrmann, Philippe Goos, Mareike Sedl und Sebastian Weiss agieren als Darstellerkollektiv zwar kraftvoll und präzise als Menschen und Hunde zugleich, zwischen vorgetragenen Prosapassagen verdammt sie die Regie jedoch allzu oft zu illustrativem Leerlauf.

Katharina Philipps beeindruckende Szenografie abstrahiert das Geschehen: Zwei massive Metallgerüste lassen sich gemeinsam oder gegenläufig auf Schienen im Kreis bewegen – sie sind Tretmühle, Maschine, Hundeschlitten und Schicksal zugleich. Kaltes, die Dunkelheit kaum erhellendes, Licht und Thomas Leboegs distanzierte Musik tragen zur Atmosphäre unbestimmter Hoffnungslosigkeit bei. Umso dicker aufgetragen erscheint dagegen das körperliche Ausagieren vieler Szenen.

Hinter den Möglichkeiten, Londons Roman für Jugendliche heute fesselnd und nah am eigenen Alltagserleben aufzubereiten, bleibt die Inszenierung zurück, indem sie sich viel zu selten aus Bühnenkonventionen befreit. In diesem Punkt korrespondiert sie mit ihrer Geschichte, in der es über die Schlittenhunde heißt: „Fühle dich frei, in Ketten zu leben.“

Wieder am heutigen Montag und am 18. Dezember, jeweils um 10.30 Uhr sowie am 3., 22. und 27. Januar 2018, jeweils um 19.30 Uhr.

Von Thomas Kaestle