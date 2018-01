Sänger erteilt seinen Fans Smartphone-Verbot

Hannover. Die einen finden sie nervig, für andere gehören sie zum Konzerterlebnis dazu: Smartphones. Auch Musiker zeigen sich hin und wieder wenig begeistert, wenn sie bei ihren Liveauftritten in mehr Handys als Gesichter sehen müssen. Jack White, der frühere Frontmann der Gruppe White Stripes, will diesem Treiben auf seinen Konzerten nun ein Ende bereiten. Für die anstehende Tour zu seinem neuen Album hat der Musiker nun angekündigt, die Konzerte würden „phone-free“ – frei von Mobilfunkgeräten. Foto-, Video- oder Audio-Aufnahmegeräte seien nicht erlaubt.

„Wir denken, ihr werdet es genießen für eine kleine Weile von euren Geräten aufzusehen und die Musik und unsere geteilte Liebe dafür in Person zu genießen“, heißt es in einem veröffentlichten Statement. Demnach sollen Fans ihre Smartphones und andere Geräte in eine spezielle Tasche stecken. Yondr, so der Name, schließt die Geräte ein und verhindert, dass Mobilfunksignale empfangen werden können. Geöffnet werden können die Taschen nur an speziellen Stationen, die außerhalb des Konzertsaals aufgebaut werden sollen.

Das Vorhaben Whites trifft auf ein geteiltes Echo. Während sich viele Fans über die Aussicht auf ein Konzert ohne Smartphone-Bildschirme vor der Bühne freuen und auch Künstler wie Ärzte-Mitglied Bela B. auf Facebook ihre Zustimmung kundtun, gibt es von vielen White-Fans auch kritische Töne. „Ich bezahle, um eine Show zu sehen. Ich bin erwachsen. Ich werde mir niemals von einem Künstler sagen lassen, wie ich eine Show zu genießen habe“, schreibt etwa ein Nutzer auf Twitter. Auch andere kritisieren, dass sie bereits viel Geld für die Konzerttickets zahlen müssen – und das Erlebnis auf ihre Weise feiern wollen. Andere geben zu bedenken, dass sie ihre Smartphones im Falle eines Notfalls bei sich haben wollen.

It's a great move and should be welcomed by all. You need to be respectful of everyone around you. Not just what you feel is your own entitlement. Yes I have used my phone at a gig before but would whole heartedly welcome a ban now too. — Graham Provan (@punx4life) January 24, 2018

Agree there’s nothing more annoying than having phone screens in the way but forcing people to pay for a pouch to secure it on top of an already expensive ticket is too far. Why not go back to making people using it to take photos etc leave like we did 10 years ago with cameras? — Daniella 🙃 (@Deedee_90) January 25, 2018

Ob sich das Vorhaben des Sängers durchsetzen lässt, wird sich auf seiner Tour zeigen. Auch Auftritte auf Festivals sollen von der Handy-Freiheit betroffen sein. Für viele Fans gibt es derzeit allerdings ein ganz anderes Problem: Viele konnten für die Konzerte nicht die erhofften Tickets ergattern. Für sie wird sich die Frage, ob sie vom Jack-White-Auftritt ein Foto oder Video mit ihrem eigenen Smartphone machen können, also gar nicht erst stellen.

Von RND/Sabine Gurol