Der Schauspieler Gunnar Möller, der in den 50er Jahren mit „Ich denke oft an Piroschka“ bekannt wurde, ist tot. Er starb mit 88 Jahren am 16. Mai in Berlin, wie seine Agentin Patricia Baumbauer bestätigte. Gunnar Möller spielte in zahlreichen Filmen und Theaterstücken mit und arbeitete noch bis kurz vor seinem Tod.