Wien. Wildbolz war vor allem für seine Rollen in „Schlosshotel Orth“, „Der Bergdoktor“ und „Hotel Paradies“ bekannt. Zuerst hatte das ORF-Radio über den Tod berichtet.

Zur Welt kam Wildbolz, dessen Familie Schweizer Wurzeln hat, am 25. August 1937 in Wien. Nach einem Studium am renommierten Reinhardt-Seminar ging er zum Theater. Seine Berufung fand der Künstler aber schnell im Fernsehen.

Als Moderator der ARD-Show „Schnickschnack“ erlangte er erste Bekanntheit. Später spielte er in vielen großen TV-Produktionen wie „Schwarzwaldklinik“, „Derrick“ und „Traumschiff“ mit.

Von RND/dpa