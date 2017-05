Schüler eröffnen Theaterfestival und "töten Hamlet"

Hannover. „Wir brauchen einen Hamlet – Du bist Hamlet, du bist Hamlet!“ Bedrohlich nähert sich die Menge mit in die Höhe gereckten Holzstäben, sie drängen den verschüchterten Schauspieler vor das Mikrofon – er muss jetzt den bekannten Sein-oder-Nicht-Sein-Monolog rezitieren. Da hilft kein Jammern. Mit „Wir töten Hamlet“ haben die Theatergruppen des Otto-Hahn-Gymnasiums Springe und der BBS Springe das diesjährige Theaterfestival „Jugend spielt für Jugend“ des Schauspiels Hannover eröffnet.

Wie einen Spielball werfen sie sie sich die Rolle des Shakespeare-Prinzen zu. Und wenn ein König gebraucht wird, wird ein König aufgerufen – auf der Bühne im Ballhof spielt jeder jeden. Die Schülergruppe transportiert den Shakespeare-Stoff in eine Sprache, die im Jahr 2017 verstanden wird. Ist der Monolog zu kompliziert, wird er kurzerhand in lässige Floskeln umformuliert.

Als der Vorhang fällt, ist den meisten im Saal zwar nicht klar, wer hier eigentlich wen getötet hat. Aber das Stück ist trotzdem ein gelungener Auftakt für ein Festival, das sich „Zusammen“ zum Motto gegeben hat. Denn die vielen Hamlets auf der Bühne kommen aus unterschiedlichen Kulturen. Wer seinen deutschen Text nicht sicher beherrscht, darf ihn ablesen – eine gelungene Integration auf der Theaterbühne. Das Publikum belohnt das Spiel der Mitschüler mit viel Beifall.

Bereits zum 39. Mal bringt das Schauspiel Hannover Schultheatergruppen aus Hannover und der Region zusammen.

Bis zum 1. Juni beschäftigen sich die Jugendlichen mit Identitätssuche, mit der Frage nach dem „wir“ und ihren Erfahrungen mit der Integration von fremden Kulturen. Eine Jury aus Dramaturgen und Theaterpädagogen hat sechs Stücke ausgewählt, die Jungschauspieler auf den Bühnen im Ballhof zeigen dürfen. Produktionen wie „Heimat ist Nutella“ und „Woher – Wohin“ thematisieren die Hoffnungen der Menschen in einer Welt, die gleichzeitig so offen und frei und so kompliziert und bedrohlich geworden ist. Daneben vertiefen die Gruppen in Workshops ihre Theaterarbeit: Sie tanzen, improvisieren, inszenieren, und versuchen sich kulturellen Unterschieden und Barrieren auf unterschiedliche Weise zu nähern und Entwürfe für eine bessere Welt zu entwickeln.

Nächste Aufführungen: Heute, 18 Uhr „Westwald WG “ und 19.30 Uhr „Coloured Entrance – Delirious Passage“. Morgen, 1. Juni, 19.30 Uhr: „Controlling Crowds“ . Theater am Ballhof, Restkarten vorhanden.