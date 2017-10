Premiere in Berlin

Die Berliner Staatsoper ist mit Robert Schumanns "Szenen aus Goethes Faust" in die erste Saison am alten Spielort Unter den Linden gestartet. In der Inszenierung des Intendanten Jürgen Flimm wurde zwar auch spektakulär gesungen und fein musiziert - vor allem aber mit vielen Worten wenig gesagt.