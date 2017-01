Hannover. Erstaunlich unaufgeregt präsentiert sich Sebastian 23, gebürtig Sebastian Rabsahl, auf der Bühne, leger mit charakteristischer Schiebermütze. Kein Wort sagt er zu der Nominierung für den Grimme-Preis, die ihn am Vormittag erreicht hat für seine Bühnenshow, die er mit Michel Abdollahi anlässlich 55 Jahre Panorama im Deutschen Schauspielhaus gegeben hatte.

Als Poetry-Slammer und Wortakrobat ist er in der Szene seit Jahren etabliert und ausgezeichnet, unter anderem als Vizeweltmeister 2008. Nun tourt er mit dem Programm „Blatt vorm Mund“ zu seinem aktuellen Buch „Hinfallen ist wie Anlehnen, nur später“ (Lektora, 232 Seiten, 9,90 Euro).

Slam Poetry, das ist – zumindest im deutschsprachigen Raum – ein Sammelsurium, ein postmoderner Remix aus ganz unterschiedlichen Texten, aus Comedy und Slapstick, aus Wortwitz und Sozialkritischem, aus Fröhlichem und Nachdenklichem. Längst sind Poetry Slams aus ihrem kleinen subkulturellen Nischendasein Anfang der Neunzigerjahre in die kulturelle Massentauglichkeit gerückt. Der Bochumer Sebastian 23 zeigt an diesem Abend die ganze Bandbreite: von flachen, albernen Pointen, einem manchmal nervigen Ruhrpott-Gekeife über klugerdachte Wortwitze und lyrischer Nachdenklichkeit bis hin zu sprachvirtuoser Performanz.

"Schrauben sind Nägel mit Falten"

So ist der Text "Hals Bruch" ein derbes und zorniges Pamphlet gegen Rechts. An anderer Stelle überrascht der studierte Philosoph wieder mit seinem humorvoller Lyrik. In "Poetischer Film: Zeit für Lyrik" stehen so wunderbar charmante Sätze aneinandergereiht wie: "Bäume sind Büsche auf Balken. / Schrauben sind Nägel mit Falten. / Zugfahren ist Fließen auf Gleisen. / Flüsse sind Meere auf Reisen." Seine Vokalgedichte "Iris" oder "Huhu Uhu" sind wiederum Reminiszenzen an Ernst Jandls "Ottos Mops", starke Sätze wie "Lust, Unfug zu tun. Weltwut!" stehen relativ unbeeindruckt neben vielen leichten, flachhumoriger Comedy. Zwischendurch greift er zur Gitarre und wird dem Begriff des „Wortbarden“ gerecht. Und immer wieder spricht er mit dem Publikum, fordert zu Fragen auf und bringt so auch noch Stand-Up-Comedy ins Programm.

Wirklich stark wird Sebastian 23 dort, wo seine Liebe zu Sprache und Worten ganz deutlich wird, wenn er die ganze Kunst rhethorischer Stilmittel nutzt, mit Schüttelreimen und Metaphern, mit Parallelismen und Alliterationen spielt.

Das Thema Sprache und Worte ist hier nicht nur Teil der Performanz, sondern wird auch immer wieder zum Inhalt. Unter dem Titel "Trojanische Worte" beschreibt er Euphemismen des Alltags, "arbeitssuchend", "dauerhaft geborgt", "bildungsfern" gehören zu ihnen. "Vom Schatten der Sprache will ich heut' erzählen / Für Falsches die richtigen Worte zu wählen." Bei vielem gelingt es ihm.

Von Katharina Derlin