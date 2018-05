Hannover

Mit der Ankündigung einer Comeback-Tournee hatte die Dancehall-Band Seeed ihre Fans in der vergangenen Woche in Begeisterung versetzt, jetzt stehen auch die genauen Termine fest: Insgesamt 20 Live-Shows sind für Oktober und November 2019 geplant.

Mit Songs wie „Dickes B“, „Augenbling“ und „Ding“ versetzte die Dancehall-Band Seeed in den Nullerjahren Festivals, Hallen und Stadien in Schwingung. Nachdem sich die Sänger und Musiker um Frontmann Peter Fox seit 2015 zunehmend Soloprojekten widmeten, ist das Comeback der Musiker jetzt perfekt. In sozialen Netzwerken und auf ihrer Webseite veröffentlichte die Band am Montag die Tourneedaten.

SEEED LIVE 2019 Da fliegt er los, Freunde! 2019 gehen wir wieder auf Tour! Die Tourdaten stehen unten 👇🏽 Tickets gibt's ab 09.05. um 10:00 auf seeed.de Haben extrem Bock! Bis dann, Seeed --- SEEED LIVE 2019 --- 11.10.19 Frankfurt | Jahrhunderthalle 12.10.19 Frankfurt | Jahrhunderthalle 13.10.19 Hamburg | Sporthalle 14.10.19 Hamburg | Sporthalle 16.10.19 Dortmund | Westfalenhalle 17.10.19 Mannheim | SAP Arena 18.10.19 Stuttgart | Hanns-Martin-Schleyerhalle 19.10.19 Leipzig | Arena 22.10.19 Köln | Lanxess Arena 23.10.19 Bremen | ÖVB Arena 25.10.19 Esch/Alzette | Rockhal 26.10.19 Kempten | BigBox 28.10.19 Zürich | Hallenstadion 30.10.19 München | Olympiahalle 01.11.19 Wien | Stadthalle 02.11.19 Linz | Tips Arena 04.11.19 Nürnberg | Arena Nürnberger Versicherung 05.11.19 Hannover | TUI Arena 06.11.19 Berlin | Max-Schmeling-Halle 07.11.19 Berlin | Max-Schmeling-Halle Gepostet von Seeed am Montag, 7. Mai 2018

Der Vorverkauf für die Tickets beginnt am 9. Mai 2018 um 10 Uhr an den bekannten Vorverkaufsstellen.

Von RND/dpa