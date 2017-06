"Skulptur-Projekte Münster" Megaschau präsentiert Kunst einer ganzen Dekade

Übermannshohe Betonkugeln hat die Pop-Art-Ikone Claes Oldenburg 1977 an den städtischen Aasee rollen lassen – und passenderweise „Giant Pool Balls“ genannt. Dicke Stahlplatten hat Richard Serra 1997 in der Stadt aufgestellt – und das eher brutalistische als barocke Werk „Dialog mit Johann Conrad Schlaun“ betitelt, in Anspielung auf den Stadtarchitekten Münsters aus der Barockzeit. Und Lothar Baumgarten hat 1987 an der Lambertikirche dort Glühbirnen angebracht, wo die katholische Stadt im 16. Jahrhundert drei Wiedertäufer in Käfigen schmachten ließ.

Kunst kann in mehrerem Sinne erhellend sein, und Münster lässt sich solche Erleuchtung immer souveräner gefallen, seit die öffentliche Resonanz auf die städtischen Kunstaktionen immer weitere Kreise zieht. Längst werden die Skulptur-Projekte, die an diesem Wochenende zum fünften Mal starten, in einem Atemzug mit der Documenta in Kassel und der Biennale in Venedig genannt.

Dabei ist die Münstersche Megaschau die seltenste. Alle zehn Jahre nur findet sie statt. Der Vorteil: Sie hat damit am ehesten das Zeug dazu, jeweils die künstlerische Bilanz einer ganzen Dekade zu ziehen. Noch ein Vorteil liegt in ihrer großen kuratorischen Kontinuität: Aus der Taufe gehoben wurde sie von Kasper König, dem langjährigen Leiter des Kölner Museums Ludwig, der auch die aktuelle Ausstellung begleitet hat. Und ein weiterer Vorteil ist in der Stadt für jeden sichtbar: Ins Museum muss in Münster niemand gehen, um Kunst zu sehen – denn der öffentliche Raum ist dort voller Kunstwerke. Immerhin 39 Kunstartefakte sind in der Stadt und der Region als Hinterlassenschaften früherer Ausstellungen zu besichtigen, 35 neue kommen bis Anfang Oktober dazu.

Dass moderne auch populäre Kunst sein kann, war gerade in Münster einst keineswegs selbstverständlich. Ironischerweise setzten 1975 gerade massive Proteste von Bürgern der Stadt Münster gegen eine kinetische Stahlskulptur des US-Künstlers George Rickey ungewollt den Gründungsimpuls für die ersten Skulptur-Projekte 1977.

Zehn Jahre nach der letzten Skulpturen-Ausstellung im Jahr 2007 steht die Frage nach Einflüssen der Digitalisierung auf die Wahrnehmung von Raum, Zeit und Körpern im Zentrum. „Es ist durchaus fragwürdig, ob eine Kunstausstellung in physischen Räumen in einer Epoche allgemeiner Entgrenzung noch zeitgemäß ist“, sagt Britta Peters, die die Ausstellung mit Marianne Wagner unter der Leitung von Kasper König vorbereitet hat. Taufrisch ist diese Beobachtung freilich nicht. Schon im 19. Jahrhundert verkleinerte das Geschwindigkeitswachstum die Raumwahrnehmung. „Die Zeit frisst den Raum“, notierte bereits Heinrich Heine. Im 21. Jahrhundert scheinen Raum und Zeit zu verschmelzen. „Die vermeintliche Verfügbarkeit von Allen und Allem lässt die Zeit schrumpfen“, konstatieren die Ausstellungsmacher.

Ausstellungsdetails: „Skulptur-Projekte Münster“. Bis 1. Oktober an 31 öffentlichen Orten der Stadt sowie im Landesmuseum. Eröffnung am Sonnabend um 10 Uhr, Eröffnungsfest um 17 Uhr im Foyer des Landesmuseums am Domplatz. Der Zugang zu allen 35 ausgestellten Kunstwerken ist kostenlos, der Katalog (Spector Books, 474 Seiten) kostet vor Ort 15 Euro (18 Euro im regulären Buchhandel), ein Stadtplan mit allen Skulpturorten kostet 3 Euro.