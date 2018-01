So erotisch wie die Tweets von Donald Trump

„No Sex in the City“ im Theater am Aegi

Ein Mann sucht per Anzeige nach einem Seitensprung und gerät an seine eigene Frau – das ist die Ausgangslage von „No Sex in the City“ im Theater am Aegi. Das Niveau ahnt man schon vor Beginn der Aufführung, als Werbung für eine Firma mit Sex-Spielzeug gemacht wird.