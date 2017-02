Hannover. Wie klingt es wohl, wenn sich ein kommunistisches Känguru mit einem Nazi unterhält? Marc-Uwe Kling, der mit der Triologie "Die Känguru-Chroniken" über seinen schnapspralinensüchtigen Mitbewohner das Känguru bekannt wurde, weiß die Antwort. Diese liest er am Freitag in lauschiger Atmosphäre im Pavillon vor. Dort ist er heute mit Sebastian Lehmann, Maik Martschinkowsky und Julius Fischer vor Ort als Bühne 36. Das ist eine Lesebühne aus Berlin, die im vergangenen Jahr fürs Fernsehen adaptiert wurde.

Auf der Bühne im Pavillon stehen Sofas im Biedermeierstil und einer Uralt-Lampe, die Kabarettisten tragen Texte vor und singen Lieder über das "Lügenwetter". Systemrelevanter Humor nennen sie selbst die Mischung aus kapitalismuskritischen Texten und unaufgeregt-ironischem Ton. Das kommt an: Das Publikum lacht und spendiert Szenenapplaus. Die Veranstaltung ist ausverkauft.

Von Kira von der Brelie