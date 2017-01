Dem König ist offenbar langweilig. Joachim Witt posiert auf einer Postkarte, die sein neues Album „Thron“ bewirbt, als müder alter Mann mit Krone, den Kopf in die Hand gestützt. Vielleicht ist der König auch melancholisch. Oder genervt. Der fast 68-Jährige Witt war noch nie ein guter Schauspieler, auch wenn er seine Karriere mit Sprechrollen begann, bevor er ein mittelmäßiger Sänger wurde. Er hatte jedoch seit 1981 immer wieder ein Gespür für Songs, die den Zeitgeist bedienen. Damals wurde er mit dem verschrobenen „Goldener Reiter“ zum erfolgreichsten Solokünstler der Neuen Deutschen Welle. 17 Jahre später traf er einen Nerv mit dem pathetischen „Die Flut“, in dem er geschickt Schnulze und Neue Deutsche Härte vermischte – und mit Peter Heppner den richtigen Mitstreiter wählte.

Joachim Witt präsentiert im Musikzentrum sein neues Album "Thron". Zur Bildergalerie

Denn Heppners Gesang erdet die wehleidige Hymne. Als einziger Sänger auf der Bühne des Musikzentrums scheitert Witt jedoch an seinem Song, wie auch an vielen anderen in diesem Konzert. Seine oft hohle und tonlose Stimme ist nicht für die tiefen Töne gemacht, die er komponiert. Wenn er dennoch versucht, sie zu erreichen, klingt er eher tatterig knödelnd als düster und gewaltig. Seit fast 20 Jahren schreibt Witt für sich in einer Tonlage, in der er live oft daneben liegt. Das scheint weder ihn noch seine Fans zu stören. Die lieben ihn für seine dick aufgetragenen Metaphern über Einsamkeit, Scheitern und Durchhalten. Sie feiern seine Selbstinszenierung zwischen Hamlet, Gandalf und Wagner. Zusammen mit dem steifen Klamauk seiner Ansagen und der Schlagerhaftigkeit der neuen Songs ergibt sich ein fast groteskes Bild, in dem sich immer wieder die Frage aufdrängt, ob Joachim Witt nicht eigentlich seit Jahren eine groß angelegte Parodie auf Kollegen und sich selbst darbietet.

Schwer greifbarer Humor

Ein Anhaltspunkt könnte „Alle nicken“ vom neuen Album sein, auf den ersten Blick ein Rammstein-Plagiat. Witt kann seine Stimme hier keinesfalls ernsthaft mit der von Till Lindemann messen. Zudem lässt sich der Text als böser Abgesang auf unkritische Massen lesen, die ihren musikalischen Idolen blind vertrauen. Wer sich im Internet ansieht, wie Witt vor vier Monaten als Teilnehmer der Fernsehshow Promi Big Brother im Kakerlakenkostüm eine Karaokeversion von „Goldener Reiter“ zeigte, könnte sich in der Vermutung bestärkt fühlen, dass hinter der großen Geste des Selbstdarstellers ein schwer greifbarer Humor lauert.

Von Thomas Kaestle