Hannover. Stimmgewaltig - das ist tatsächlich das erste Wort, das vielen einfällt, die man zu diesem Projekt befragt. Keine Überraschung: Für das Pop-Oratorium Luther haben sich deutschlandweit über 20.000 Chorsänger bereit erklärt, mitzuwirken. Bei den beiden Vorstellungen singen insgesamt knapp 2500 Chorsänger aus der Region und sogar Niedersachsen weit mit. Am Sonnabend waren es 1.278 Sänger - der jüngste war sieben Jahre alt, der älteste zählte 86 Lenze.

Die erste von zwei "Luther"-Aufführungen ging am Sonnabend in der Tui-Arena über die Bühne - mit insgesamt 2500 Sängern aus Hannover und Umgebung. Zur Bildergalerie

Im Luther-Jahr zum 500. Reformationsjubiläum hat die Stiftung Creative Kirche sich mit den Komponisten Dieter Falk und dem Librettisten Michael Kunze und etwas Besonderes ausgedacht. Ein Musical soll Luthers Leben zeigen, vom päpstlichen Bann über die Flucht nach Wittenberg bis zur Bibelübersetzung. So weit, so bekannt, Doch das Muscial fragt auch danach: Wer ist dieser Luther? Immer wieder ertönt diese Frage, wird die innere Zerrissenheit Luthers, dargestellt von dem Musical-Star Frank Winkels, in den Fokus gestellt.

Das Ganze ist eingepackt in ordentlich Unterhaltungsshow, mit Jazz-Hands, Sonnenbrillen und Glitzerhüten, mal klingt es nach Pop, mal nach Gospel und mal nach Kirchenlied. Ein bisschen schade ist, dass der Chor der über tausend Stimmen in der großen Halle und durch die Übertragung des Mikros etwas an Wärme verliert, doch viel bedauerlicher ist, dass der Ton bei den Solisten mehrfach am Sonnabendabend streikte. Mag man hoffen, dass sich diese Aufregung des Tourneeauftaktes bei den künftigen Veranstaltungen legen wird. Das Publikum jedenfalls feierte die Musicalstars sehr, eine Zugabe der besten Hits mit einem fulminanten Finale endete in einem frenetischen Applaus.

"Ich bin überzeugt, dass die Stücke neue evangelische Schlager werden", sagte Margot Käßmann, Patin des Pop-Oratoriums. Die Musik habe eine große Bedeutung, sie sei eine Grundspiritualität unseres Glaubens.

Die zweite Vorstellung des Pop-Oratoriums in Hannover ist am Sonntag um 17 Uhr in der Tui-Arena. Danach tourt die Show deutschlandweit.

Katharina Derlin