Irgendwann kurz vor Schluss lässt Dieter Nuhr diese Zahl fallen: Die Menschen, erzählt er, lachten im Schnitt bloß sechs Minuten am Tag. Traurig. Aber im Saal fühlt sich keiner angesprochen. Schließlich hat das Publikum gerade einen Abend mit Dieter Nuhr erlebt. Und es ging fast bis elf. Das reicht für die nächsten Wochen.

Nuhr ein Traum: Dieter Nuhr gibt sein Programm in der Swiss Life Hall zum Besten. Zur Bildergalerie

Dieter Nuhr ist, auch wenn ihm die Dieter-Hildebrandt-Schuhe zu groß sind, schon eine Ausnahme in der deutschen Comedy-und-Kabarett-Landschaft. Bei ihm gibt es mehr Politik als Klamauk und mehr Niveau als Zoten. Nichts gegen Zoten: Nuhr antwortet dem Rapper Bushido, der ihn in einem Stück angegangen war, auf der Bühne mit gleicher Münze, also mit dem demselben inflationär gebrauchten F-Wort. Aber nicht so verbiestert wie der Musiker, sondern entlarvend: Große Klappe, nichts dahinter.

Ansonsten nimmt Nuhr sich an diesem Sonnabend in der Swiss-Life-Hall wieder das ganze Leben vor, von der Smartphoneverliebtheit der Jugend ("Mir hat meine Mutter noch den Weg gewiesen, und man musste sie abends nicht aufladen") bis zu Donald Trump und seiner Leidenschaft für Katzenkosenamen (oder was man dafür halten könnte).

Besonders genüsslich haut Nuhr auf die AfD ein, deren Vertreter immer in den Talkshows säßen und sagten, dass sie in Deutschland im Fernsehen nicht mehr sagen dürften, was sie gerade in Deutschland im Fernsehen gesagt haben. Eigentlich, grient Nuhr, "sind die AfD'ler so ähnlich wie die Islamisten: Intolerant, antisemitisch und ständig beleidigt". Sie sollten doch vielleicht alle nach Saudi-Arabien auswandern, da gäb's auch gute Jobs, beispielsweise als Henker. "Für die, die schon immer was mit Menschen machen wollten."

Eine Burka für Frauke Petry?

Henker? Oh, Verzeihung: Henker und Henkerinnen. Die Gender-Nummer gehört auch zu Dieter Nuhrs Spezialitäten, da kann er seinen gerechten Zorn auf Sprachpanscher und Geschlechtsneutralitätsfanatiker ("Henkende") und die Pest der Political Correctness richtig ausleben. Geradezu fassungslos wirkt der Kabarettist, wenn er darauf zu sprechen kommt, dass man verhaltengestörte Kinder heute nicht mehr verhaltensgestört nennt, sondern "verhaltensoriginell". Das zitiert er bloß, dazu macht er gar keinen Witz mehr. Das Wort selbst ist der Witz.

Als solchen sieht Nuhr auch das Burka-Verbot an. Er habe nichts gegen dieses Kleidungsstück, sagt Nuhr, er fände bloß, dass es die falschen Leute trügen. Er wolle jetzt gar nicht direkt auf Frauke Petry anspielen, aber schalldicht müsste man das Gewand dann allerdings auch noch machen.

Die Gutmenschen, die vor lauter Flüchtlingswillkommenskultur "Claudia-Roth-mäßig naiv in die Gegend weinen", bekommen auch eins ab. Und alle Radikalen: "Das sind überall die gleichen Loser, ob sie nun Flüchtlingsheime anzünden oder Molotow-Cocktails auf Polizisten werfen." Gewaltfreiheit sei ja etwas Schönes, doziert der Comedian, der den ganzen Abend nur mit seinem Mikro und ohne eine einzige Requisite bestreitet. Aber sie sei eben unrealistisch. Wobei es wiederum idiotisch sei, dass heutzutage, wo im Gegensatz zu früher bloß noch ein Promille der Menschen körperlicher Gewaltanwendung ausgesetzt sei, die Leute "vor Angst zerfressen" seien. Angst vor Fremden, vor Unfällen, vor dem normalen Leben: Man habe herausgefunden, dass die Hälfte aller Kinder in Deutschland noch nie auf einen Baum geklettert sei.

Auch Jungs tun das nicht mehr, berichtet Nuhr. Und später als Männer könnten sie dann Zimtsterne backen, aber keine Einbrecher mehr verjagen. Nur zugewandt seien sie trotzdem immer noch nicht: "Gott ist männlich", sagt Nuhr. "Meldet sich nie, schweigt dauernd und ist nicht an sozialen Kontakten interessiert."

Bert Strebe