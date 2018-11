Los Angeles

Er ist der Schöpfer der Comicwelt, wie wir sie heute kennen: Stan Lee ist am 12. November im Alter von 95 Jahren gestorben. Als Geschichtenerzähler von Spiderman, Iron Man, Jessica Jones, den Avengers und Doctor Strange wurde er zur Ikone der Comicwelt. Doch auch durch eine zahlreichen Cameo-Auftritte in den Verfilmungen, teilweise als eine unbedeutende Person wie der Briefträger in dem Fantastic-Four-Film von 2005, als Hugh Hefner oder als er selbst, hat er an seiner Legendenbildung mitgearbeitet.

Schließlich ist es fast zu einem Sport bei Fans geworden, die paar Sekunden mit Stan Lee in einem jeden Marvel-Film zu entdecken. Doch auch außerhalb des Marvel-Universums schleicht sich Stan Lee in die Geschichten von Filmen und Serien zu, wie bei den Simpsons.

Zur Galerie Mit Figuren wie Spiderman, Hulk und Iron Man schuf er Figuren für die Ewigkeit. Die Comic-Legende Stan Lee ist tot.

„Hulk“ von 1989 – Zuschauer im Gerichtssaal

Schon in der Hulk-Verfilmung von 1989 sitzt Stan Lee als unscheinbarer Zuschauer im Gerichtssaal beim Prozess gegen den grünen Riesenmann – und weitet die Augen vor Schreck, als der Hulk wütend, groß und grün wird.

„Spiderman“, Zeichentrick von 1994 – als Sprecher

„Ich suche einen Typen, der Stan Lee heißt“, sagt Spiderman.

„Mallrats von 1995 – als Stan Lee

Der Muffel der US-Komödie „Mallrats“ Brodie wird in einem Einkaufszentrum von Stan Lee angesprochen. Zusammen sinnieren sie vor dem Schaufenster eines Dessous-Ladens über ein pinkes Ensemble.

„X-Men“ von 2000 – als Urlauber am Strand

Stan Lee holt sich als Rentner im Urlaub am Strand ein eisgekühltes Getränk.

„Spiderman“ von 2002 – als Passant auf der Straße

Stan Lee rettet hier als Passant ein kleines Blumenmädchen auf einer Straße New Yorks vor einer Explosion. Das Retten von Passanten wird ihm in den Spiderman-Filmen zum Hobby.

„Hulk“ von 2003 – als Security Officer

Stan Lee ist in dem Film als Security Officer zu sehen, der mit einem Kollegen in einem Kameraschwenk über das richtige Konzept für die Gebäudesicherheit spricht.

„Daredevil“ von 2003 – als unaufmerksamer Passant

Stan Lee verdankt dem jungen Daredevil sein Leben. Der blinde Superheld hält ihn davon ab, die Straße zu überqueren, auf der gerade ein Bus vorbeirauscht.

„Spiderman 2“ von 2004 – als Passant

Stan Lee ist wieder im Rettermodus: Während Dr. Otto Octavius wie wild geworden mit seinen Roboter-Armen Fassadenteile auf die New Yorker Straßen wirft, rettet Lee eine Dame vor eben jenen herabfallenden Teilen.

„Fantastic Four“ von 2005 – Postmann

Als Briefträger Willie Lumpkin übergibt Stan Lee die Briefe an das Team auf dem Weg zum Aufzug im Baxter Building.

„X-Men: The Last Stand“ von 2007 – als Rentner im Garten

Die Schwerkraft scheint ausgesetzt zu sein – zumindest teilweise. Die Autos schweben in der Luft. Dem einen Rentner, der in seinem Garten im Vorort den Rasen mäht, entschwebt der Rasenmäher. Dem anderen Rentner, der seine Blumen gießt – und das ist Stan Lee – fließt das Wasser aus dem Gartenschlauch aufwärts.

„Spiderman 3“ von 2007 – vielleicht als Stan Lee selbst

Während Spiderman zweifelt, gibt Stan Lee im Vorbeigehen den richtigen Rat: „Weißt Du, ich glaube, dass eine Person doch den Unterschied machen kann“, raunt er dem Teenager-Superhelden zu und schließt mit „genug gesagt“ ab.

„Fantastic Four: The Rise of the Silver Surfer“ von 2007 – als Stan Lee selbst

Es wurde zur Hochzeit geladen, doch Stan Lee kommt an der Security nicht vorbei. Vom Bodyguard wird er nach der Einladung gefragt, Stan Lee sagt selbstbewusst: „Ich sollte auf jeden Fall auf dieser Gästeliste stehen. Ich heiße Stan Lee“. Der Bodyguard lacht den Comicschöpfer aus und schmeißt ihn raus.

„Iron Man“ von 2008 – als Hugh Hefner

Eine junge Dame rechts, eine junge Dame links und dazwischen steht Stan Lee, mit Bademantel und Pfeife als Playboy-Gründer Hugh Hefner verkleidet.

„The incredible Hulk“ von 2008 – als Opfer

Als Opfer des Hulk-Sodas bricht Stan Lee in diesem Film in Milwaukee vor seinem Kühlschrank zusammen.

„Iron Man 2“ von 2010 – als Larry King

Stan Lee wird in „Iron Man 2“ von Tony Stark fälschlicherweise als Larry King angesprochen.

„Thor“ von 2011 – als Pick-Up-Fahrer

Beim Versuch, den Hammer des Thors aus dem Boden zu reißen, zerstört Stan Lee seinen Pick-Up. Gelächter gibt’s von den Kumpels.

„Captain America: The First Avenger“ von 2011 – als Kriegsveteran

Mit Medaillen aus Auszeichnungen behangen sitzt Stan Lee als Kriegsveteran im Publikum, um Captain America reden zu hören. Als der Falsche herauskommt, raunt Lee seinem Sitznachbarn zu: „Ich dachte, der wäre größer“.

„The Amazing Spiderman“ von 2012 – als Klassik-Liebhaber in der Bibliothek

Spiderman legt im Kampf gegen den Lizard die Bibliothek in Schutt und Asche – Stan Lee steht als Bibliothekar mit Fliege und Weste mit dem Rücken zu ihm, hört über große Kopfhörer seine Klassikmusik und kriegt von der Schlacht nichts mit.

„The Avengers“ von 2012 – als schachspielender Rentner im Park

„Superhelden in New York?“, wundert sich ein Rentner im Park, der mit seinem Kumpel Schach spielt in einem TV-Programm, dass der Frage nachgeht, ob die Avengers nun echt oder Fake sind. „Hör mir auf damit“, sagt der Rentner. Es ist natürlich der Avenger-Erfinder Stan Lee.

„Iron Man 3“ von 2013 – als Rentner in einer Gameshow

Stolz hält Stan Lee eine „10“ in den Fernseher, der mehr oder weniger zufällig bei „Iron Man 3“ zu sehen ist.

„Thor: The Dark World“ von 2013 – als Alter im Seniorenheim

Während ihm das grundlegende Gewebe der Welt erklärt wird, interessiert Altenheim-Bewohner Stan Lee nur eines: Er will seinen Schuh zurück haben.

„Agents of S.H.I.E.L.D.“ von 2013 – als alter Playboy mit gutem Rat

Auf einer Zugfahrt taucht Stan Lee in bester Hugh-Hefner-Manier auf und schafft es sogar im engen Gang jeweils eine schöne Frau untergehakt zu haben. Dabei verteilt er auch noch gute Ratschläge.

„Captain America: The Winter Soldier“ von 2014 – als Museumswärter

Stan Lee macht das Licht in der Ausstellung über Captain America an. Die Uniform des Helden fehlt. „Oh Mann, ich bin sowas von gefeuert.“

„Guardians of the Galaxy“ von 2014 – als schmieriger, alter Typ

Wenn sich ein Waschbär über einen lustig macht, hat man schon Probleme: „Wo ist deine Frau, du alter Idiot?“, beschimpft ihn das Tier von Weitem, während Stan Lee wieder einmal eine junge Frau im Arm hält.

„Avengers, Age of Ultron“ von 2015 – an der Bar mit Thor

Während Captain America und Thor an der Bar lässig Schnaps trinken, sitzt Stan Lee daneben und kann offensichtlich nicht mithalten. Betrunken wird er aus der Bar geführt.

„Deadpool“ von 2016 – als Stripclub-DJ

„Eine Runde Applaus für Chestity“, fordert Stan Lee als schmieriger DJ in einem noch schmierigeren Strip-Club das Publikum auf.

„Captain America: Civil War“ – als schlecht lesender Paketbote

„Sind sie....Tony...Stank“, fragt Stan Lee als schütterer Paketbote. Richtig wäre natürlich Tony Stark.

„X-Men: Apokalypse“ von 2016 – als reicher Rentner

Einmal tritt Stan Lee nicht an der Seite einer jungen Frau auf. Als die Welt in X-Men unterzugehen droht, hält er seine Frau Joan – im wahren Leben seine Ehefrau – fest in den Armen. Dies ist Joans letzter Cameo-Auftritt gewesen. Im Juli 2017 starb sie in Los Angeles. Stan und Joan Lee waren fast 70 Jahre verheiratet. Stan Lee hatte ihr einen Heiratsantrag nach nur zwei Wochen gemacht.

„Doctor Strange“ von 2017 – als Lesender im Bus

Während die Welt mit Doctor Strange in verschiedene Realitäten zerfällt, lacht sich Stan Lee als Passagier über den Roman „The Doors of Perception“ von Aldous Huxley schlapp.

„Black Panther von 2018 – als Casinobesucher

In einem Casino im südkoreanischen Buson nimmt sich Stan Lee ein paar Chips, die von T’Challa gewonnen, aber nicht eingesteckt wurden.

Avengers: Infinity War“ von 2018 – als Busfahrer

Stan Lee kutschiert Peter Parker als Busfahrer in seinem Schulbus umher.

„Ant-Man and the Wasp“ von 2018 – als Passant

The Wasp hat das Auto von Stan Lee geschrumpft. Stan Lee kommentiert: „Also die 60er waren ganz witzig, aber jetzt muss ich wohl die Rechnung tragen.“

Seine regelmäßigen Auftritte hatte Stan Lee bei den Simpsons als er selbst. So etwa verheiratete er den Comic-Laden-Mann 2013. In einer Folge der „Big Bang Theory“ besucht Sheldon Cooper sein Idol Stan Lee bei ihm zuhause.

Noch einmal wird Stan Lee in einem Marvel-Film zu sehen sein: In dem neuen Avenger-Film, der 2019 herauskommen wird, soll der Vater der Comicfiguren zum letzten Mal einen Auftritt haben.

Von Geraldine Oetken / RND