Herzen in Terzen mit Kerzen

Die Herzen in Terzen touren seit 1989 mit ihren diversen Programmen über Deutschlands Bühnen und durch das Fernsehen. Es geht dabei immer um das Verhältnis zwischen den Geschlechtern. Ein wenig Comedy schleicht sich immer mal dazwischen. Hauptsächlich aber bestehen die Programme aus Liedern. So auch am Mittwochabend im Pavillon.